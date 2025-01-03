Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в Курской области

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Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители
Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время пребывания в селе Плехово (Курская область) бросали гранаты в подвалы домов, где от обстрелов прятались мирные жители. Об этом рассказал местный житель военным следователям СК. Он сумел спастись и эвакуироваться. 

«Зашли [солдаты ВСУ], по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую», — рассказал мужчина следователям. Видеозапись их беседы изучили корреспонденты РИА Новости. Житель села Плехово рассказал, что украинские военные стреляли по домам и поджигали здания, в которых пряталось мирное население. 

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время пребывания в селе Плехово (Курская область) бросали гранаты в подвалы домов, где от обстрелов прятались мирные жители. Об этом рассказал местный житель военным следователям СК. Он сумел спастись и эвакуироваться.  «Зашли [солдаты ВСУ], по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую», — рассказал мужчина следователям. Видеозапись их беседы изучили корреспонденты РИА Новости. Житель села Плехово рассказал, что украинские военные стреляли по домам и поджигали здания, в которых пряталось мирное население. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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