Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), во время пребывания в селе Плехово (Курская область) бросали гранаты в подвалы домов, где от обстрелов прятались мирные жители. Об этом рассказал местный житель военным следователям СК. Он сумел спастись и эвакуироваться.
«Зашли [солдаты ВСУ], по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую», — рассказал мужчина следователям. Видеозапись их беседы изучили корреспонденты РИА Новости. Житель села Плехово рассказал, что украинские военные стреляли по домам и поджигали здания, в которых пряталось мирное население.
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