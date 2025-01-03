Молимся о детях и проводим ритуал от тюрьмы: традиции и приметы на Настасьин день

В России 4 января православные вспоминают о святой Анастасии Узорешительнице. В народе же памятная дата получила название Настасьин день — и за многолетнюю историю обросла своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает о том, что можно и нельзя делать 4 января.
Что можно и нельзя делать на Настасьин день
В праздник 4 января на Руси запрещалось ругаться с близкими и родными. Люди верили, что испорченные отношения на Настасьин день повлияют и на весь оставшийся год, так что люди старались прощать обидчиков и быть заботливыми. По этой же причине нельзя было отворачиваться от просящих — каждому нуждающемуся на Настасьин день старались помочь, чтобы не навлечь беду.
Святая Анастасия считалась покровительницей заключенных — поэтому праздник также называли «черным» днем. Женщинам 4 января запрещалось выполнять тяжелую работу. По приметам, иначе дом мог «почернеть», и в него может прийти смерть.
Также в праздник проводили особый ритуал, который мог помочь от заключения. Люди брали куриное яйцо, оборачивали его в белую ткань и отправлялись к мосту. Затем яйцо нужно было разбить о лед и сказать «В воду кидаю, все беды от себя отгоняю». Уходить с моста нужно было, не оглядываясь.
Традиции на Настасьин день 4 января
Православные начинали 4 января с похода в церковь. Святая Анастасия Узорешительница также считалась покровительницей беременных, так что в храмах молились о благополучие детей, здоровье и успешных скорых родах.
Вернувшись домой, девушки вышивали специальное полотенце, которое становилось оберегом и помощником в родах. В народе верили, что полотенце, сделанное 4 января, поможет легче родить и защитит мать и ребенка от болезней.
Приметы на Настасьин день
По погоде на Настасьин день люди определяли, чего им ждать за окном в течение года. Если небо в праздник было чистое и светило солнце, значит погода порадует осенью. Снегопад указывал на обильный урожай в этом году, а пасмурная погода намекала на то, что зима продлится еще долго, и весной снег не поспешит растаять.
Кто такая Анастасия Узорешительница
Анастасия Узорешительница с детства воспитывалась в христианской вере, несмотря на гонения на верующих в Риме. Девушка стала ученицей святого Хрисогона, а по ночам тайком пробиралась в темницы и помогала узникам-христианам.
После того как ее учителя схватили и казнили за веру, Анастасия решила, что ее больше ничего не держит в Риме. Святая отправилась в странствия, всюду помогая христианам. Девушка прошла через Македонию и Грецию, однако добравшись до Сирмиума, ее схватили стражники. Святую долго истязали, а затем сожгли на костре.
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