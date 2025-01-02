В Москве прошла церемония прощания с фотографом Министерства иностранных дел Российской Федерации Эдуардом Песовым. На мероприятии заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прочитал соболезнования от имени главы ведомства Сергея Лаврова. Как прошла церемония прощания — в фотогалерее URA.RU.
«Он [Песов] был легендарной личностью. Всемирно известный фотокорреспондент, признанный маэстро фотографии, он тонко улавливал судьбоносные моменты, мастерски передавал суть событий, характер и настроение государственных деятелей, политиков и дипломатов», — передает РИА Новости слова Рябкова. Замминистра от лица Лаврова добавил, что российская дипломатическая служба столкнулась с серьезной потерей. Также на церемонии присутствовали президент Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России Сергей Лидов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О смерти Песова стало известно 29 декабря. Он скончался на 93-м году жизни. За годы своей профессиональной деятельности Песов успел зарекомендовать себя как фотокорреспондент ТАСС, где его объективом были зафиксированы важные моменты международных встреч таких известных политических деятелей, как Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин. В течение своей карьеры он сотрудничал со всеми министрами иностранных дел СССР и России, начиная с работы Андрея Андреевича Громыко.
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