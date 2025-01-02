Начштаба группировки «Запад» ВСУ Селецкий был ликвидирован

Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковник Александр Селецкий был ликвидирован. Об этом сообщает Российская газета.
«Селецкий „скончался при неизвестных обстоятельствах“, — цитирует РГ telegram-канал „Военное дело“. Полковника называют человеком, который непосредственно участвовал в разработке вторжения ВСУ в Курскую область.
Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за время боевых действий в регионе потеряли значительно количество солдат. По данным Министерства обороны России, общие потери противника составили более 46 460 военнослужащих.
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