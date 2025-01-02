02 января 2025

Начштаба группировки «Запад» ВСУ Селецкий был ликвидирован

© Служба новостей «URA.RU»
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Селецкий скончался при неизвестных обстоятельствах
Селецкий скончался при неизвестных обстоятельствах Фото:

Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковник Александр Селецкий был ликвидирован. Об этом сообщает Российская газета.

«Селецкий „скончался при неизвестных обстоятельствах“, — цитирует РГ telegram-канал „Военное дело“. Полковника называют человеком, который непосредственно участвовал в разработке вторжения ВСУ в Курскую область.

Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за время боевых действий в регионе потеряли значительно количество солдат. По данным Министерства обороны России, общие потери противника составили более 46 460 военнослужащих.

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Начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковник Александр Селецкий был ликвидирован. Об этом сообщает Российская газета. «Селецкий „скончался при неизвестных обстоятельствах“, — цитирует РГ telegram-канал „Военное дело“. Полковника называют человеком, который непосредственно участвовал в разработке вторжения ВСУ в Курскую область. Ранее URA.RU сообщало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении за время боевых действий в регионе потеряли значительно количество солдат. По данным Министерства обороны России, общие потери противника составили более 46 460 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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