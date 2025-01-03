На Украине нужно упразднить должность президента, чтобы у страны были шансы выжить. Все президенты страны привели ее к краху, сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Сейчас главный организатор и исполнитель схемы доведения Украины до банкротства — [нелегитимный президент Владимир] Зеленский. Но он — просто столкнул страну в пропасть. А подвели ее к краю все без исключения президенты. Поэтому еще раз подчеркиваю — должность президента в этой стране должна быть упразднена», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он отметил, что чем раньше будет упразднена эта должность, тем больше будет у украинской стороны шансов выжить.
Ранее Зеленский заявил, что если «сделает больше, чем может», то будет позитивно смотреть на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. Однако в ответ на это народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук спросил его, что еще он может дать стране.
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