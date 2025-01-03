Telegram отказался удалять каналы про ИГИЛ*

Таганский районный суд Москвы наложил штраф на мессенджер Telegram за несоблюдение требований о блокировке каналов, распространяющих пропаганду террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах дела.
«В Роскомнадзор поступило требование <...> о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, содержащую оправдание деятельности террористической организации „Исламское государство“ <...>. Роскомнадзором в рамках исполнения требований в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены соответствующие уведомления», — передает ТАСС содержание документа.
Telegram также отказался удалять данные, в которых содержалось предложение о покупке поддельных документов, дающих определенные права или освобождение от обязанностей. В отношении мессенджера был выписан штраф на сумму четыре миллиона рублей. Протокол также был составлен по причине отказа администрации мессенджера убрать с платформы контент о незаконных массовых акциях, публикации, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ, а также записи, содержащие недостоверную информацию общественного значения.
В июне 2023 года суд наложил на Telegram штраф в размере четырех миллионов рублей за несоблюдение требований о блокировке 32 каналов, которые распространяли недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции, передает «Ридус». Однако судебные приставы России столкнулись с проблемами при попытке взыскать штраф, поскольку у компании, возможно, отсутствуют активы на территории Российской Федерации, отмечают эксперты.
*организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) запрещена в РФ и признана террористической.
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