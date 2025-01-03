Зеленский признал продвижение России на СВО

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Зеленский заявил, что не уверен в продолжении поставок военной помощи от США
Зеленский заявил, что не уверен в продолжении поставок военной помощи от США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продвигаются на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поставил задачу стабилизировать линию фронта в ближайшее время.

«Там [на восточном фронте] больше людей [с российской стороны], гораздо. Нам не хватает резервов, а значит, что не хватает ротации. У них продвижение, они давят. <...> Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает издание «Страна.ua».

Также он добавил, что не знает, продолжит ли администрация избранного президента США Дональда Трампа поставлять Киеву военную помощь. При этом еще 1 января Владимир Зеленский сообщил, что республиканец якобы пообещал ему победу в конфликте. По словам украинского лидера, Вашингтон поможет стране заключить мирное соглашение на выгодны условиях. 

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Российские войска продвигаются на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поставил задачу стабилизировать линию фронта в ближайшее время. «Там [на восточном фронте] больше людей [с российской стороны], гораздо. Нам не хватает резервов, а значит, что не хватает ротации. У них продвижение, они давят. <...> Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — заявил Зеленский. Его слова передает издание «Страна.ua». Также он добавил, что не знает, продолжит ли администрация избранного президента США Дональда Трампа поставлять Киеву военную помощь. При этом еще 1 января Владимир Зеленский сообщил, что республиканец якобы пообещал ему победу в конфликте. По словам украинского лидера, Вашингтон поможет стране заключить мирное соглашение на выгодны условиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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