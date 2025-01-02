Зеленский признал увеличение случаев дезертирства из ВСУ в 2024 году

Количество случаев самовольного оставления частей (СОЧ) в ВСУ увеличилось в 2024 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.
«СОЧ в 2024 году увеличилось. Это долгая война и люди устают», — добавил Зеленский.
В своем новогоднем обращении украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан страны исполнить воинский долг и не бежать от призыва за границу. Однако, по словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, из-за высокого уровня дезертирства в стране фактически не осталось боеспособных подразделений.
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