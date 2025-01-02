02 января 2025

Мужчина умер в Сумах от черепно-мозговой травмы, полученной в военкомате

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на скорой помощи
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на скорой помощи Фото:

На Украине 40-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Украине (ТЦК, аналог военкомата — прим. URA.RU). Об этом сообщает информационный ресурс SumyToday, ссылаясь на слова родственницы умершего.

«Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент умер 31 декабря», — приводит издание комментарий замдиректора учреждения по коммуникационным вопросам Николая Савченко. Как стало известно, пострадавшего доставили в медицинское учреждение на скорой помощи 30 декабря в 08:45 по местному времени. Через пять минут его уже госпитализировали в отделение реанимации с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. 

В украинских городах мужчин забирают прямо с улиц и отправляют неподготовленными на фронт, писал «Царьград». Ранее военный аналитик Олег Жданов высказался о перспективах тотальной мобилизации населения. Он отметил, что без достаточного количества западного вооружения такие меры не приведут к успеху, подчеркнув, что приоритетным является решение вопроса снабжения армии современным вооружением.

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На Украине 40-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Украине (ТЦК, аналог военкомата — прим. URA.RU). Об этом сообщает информационный ресурс SumyToday, ссылаясь на слова родственницы умершего. «Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент умер 31 декабря», — приводит издание комментарий замдиректора учреждения по коммуникационным вопросам Николая Савченко. Как стало известно, пострадавшего доставили в медицинское учреждение на скорой помощи 30 декабря в 08:45 по местному времени. Через пять минут его уже госпитализировали в отделение реанимации с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.  В украинских городах мужчин забирают прямо с улиц и отправляют неподготовленными на фронт, писал «Царьград». Ранее военный аналитик Олег Жданов высказался о перспективах тотальной мобилизации населения. Он отметил, что без достаточного количества западного вооружения такие меры не приведут к успеху, подчеркнув, что приоритетным является решение вопроса снабжения армии современным вооружением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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