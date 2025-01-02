На Украине 40-летний мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки на Украине (ТЦК, аналог военкомата — прим. URA.RU). Об этом сообщает информационный ресурс SumyToday, ссылаясь на слова родственницы умершего.
«Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент умер 31 декабря», — приводит издание комментарий замдиректора учреждения по коммуникационным вопросам Николая Савченко. Как стало известно, пострадавшего доставили в медицинское учреждение на скорой помощи 30 декабря в 08:45 по местному времени. Через пять минут его уже госпитализировали в отделение реанимации с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.
В украинских городах мужчин забирают прямо с улиц и отправляют неподготовленными на фронт, писал «Царьград». Ранее военный аналитик Олег Жданов высказался о перспективах тотальной мобилизации населения. Он отметил, что без достаточного количества западного вооружения такие меры не приведут к успеху, подчеркнув, что приоритетным является решение вопроса снабжения армии современным вооружением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.