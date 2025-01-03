Американский журналист рассказал о грядущей «войне» среди соратников Трампа

В администрации избранного президента США Дональда Трампа ожидается серьезный конфликт, который возникнет из-за ситуации на Украине. Члены администрации Трампа, имея разные взгляды на обстановку, начнут друг другу противостоять. Таким предположением поделился американский журналист Джексон Хинкл. Он считает, что политики, настроенные против России, публично поддержат мирные заявления Трампа.
«Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется „гражданская война“, — рассказал Хикл в беседе с журналистами РИА Новости. По его словам, республиканские политики, среди которых есть и те, кто настроен против России, все чаще соглашаются с тем, что конфликт на Украине нужно завершить.
Кроме того, члены администрации избранного президента США Дональда Трампа, по словам Джексона Хинкла, делают все больше заявлений о неприемлемости неограниченной поддержки Киева. Сам же Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.
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