Кремль: отношения с Шольцем сведены к нулевому состоянию

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что отношения России и Германии сведены к нулю по инициативе Шольца Фото:

Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина.

«Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией.

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Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина. «Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены. Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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