Кремль: отношения с Шольцем сведены к нулевому состоянию

02 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что отношения России и Германии сведены к нулю по инициативе Шольца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина. «Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены. Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина. «Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены. Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией.