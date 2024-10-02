Кремль: отношения с Шольцем сведены к нулевому состоянию

Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина.
«Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены.
Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Отношения России и Германии достигли нулевой отметки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это произошло не по инициативе Москвы, а по воле Берлина. «Наши отношения сведены к нулевому состоянию, и это не было нашей инициативой. Это была инициатива Берлина и других европейских столиц», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами. Несмотря на текущее состояние отношений, Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако на данный момент общие темы для обсуждения не выявлены. Ранее стало известно, что Олаф Шольц планирует связаться с Владимиром Путиным. Издание Die Zeit ссылается на источники внутри правительства, утверждая, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, стремится впервые за почти два года установить прямой контакт с Россией.