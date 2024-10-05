Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом

В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в городе Вольске. Об этом сообщает УМВД по региону.
«В городе Вольске Саратовской области полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия с участием четырех несовершеннолетних детей <…> с признаками отравления неизвестным веществом», — передает ведомство в своем telegram-канале. Проводится проверка. Дело контролируется областной прокуратурой.
Отмечается, что происшествие случилось вечером 4 октября. Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Отмечается, что среди пострадавших 13-летняя и семилетняя девочки, а также мальчики (5 и 9 лет). По одной из версий, дети отравились лекарством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в городе Вольске. Об этом сообщает УМВД по региону. «В городе Вольске Саратовской области полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия с участием четырех несовершеннолетних детей <…> с признаками отравления неизвестным веществом», — передает ведомство в своем telegram-канале. Проводится проверка. Дело контролируется областной прокуратурой. Отмечается, что происшествие случилось вечером 4 октября. Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Отмечается, что среди пострадавших 13-летняя и семилетняя девочки, а также мальчики (5 и 9 лет). По одной из версий, дети отравились лекарством.