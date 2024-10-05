Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом

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По предварительной версии дети в Саратовской области отравились лекарством Фото:

В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в городе Вольске. Об этом сообщает УМВД по региону.

«В городе Вольске Саратовской области полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия с участием четырех несовершеннолетних детей <…> с признаками отравления неизвестным веществом», — передает ведомство в своем telegram-канале. Проводится проверка. Дело контролируется областной прокуратурой.

Отмечается, что происшествие случилось вечером 4 октября. Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Отмечается, что среди пострадавших 13-летняя и семилетняя девочки, а также мальчики (5 и 9 лет). По одной из версий, дети отравились лекарством.

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В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел в городе Вольске. Об этом сообщает УМВД по региону. «В городе Вольске Саратовской области полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия с участием четырех несовершеннолетних детей <…> с признаками отравления неизвестным веществом», — передает ведомство в своем telegram-канале. Проводится проверка. Дело контролируется областной прокуратурой. Отмечается, что происшествие случилось вечером 4 октября. Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Отмечается, что среди пострадавших 13-летняя и семилетняя девочки, а также мальчики (5 и 9 лет). По одной из версий, дети отравились лекарством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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