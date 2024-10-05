В Турции заявили, что мир на Украине невозможен без России

05 октября 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Куртулмуш заявил, что США нужно пересмотреть свою позицию по поводу украинского конфликта Фото: Размик Закарян © URA.RU Установление мирного режима на Украине невозможно без России. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. «И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никакого мирного режима не будет. Это невозможно, потому что международные должны вестись между сторонами конфликта», — заявил Куртулмуш в эфире телеканала CNN Turk . По его словам, мир между Россией и Украиной возможен, если США пересмотрят свою позицию. Куртулмуш отметил, что два года назад ряд стран выступил против продолжения украинского конфликта. Он также добавил, что наложенные на Россию санкции нанесли ущерб не только по политике, но и по населению. Накануне Куртулмуш прилетал с визитом в Россию. Ранее турецкий политический аналитик Йигит Санер заявил, что президент РФ Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. По его словам, Россия умело реагирует на вызовы со стороны Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Установление мирного режима на Украине невозможно без России. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. «И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никакого мирного режима не будет. Это невозможно, потому что международные должны вестись между сторонами конфликта», — заявил Куртулмуш в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, мир между Россией и Украиной возможен, если США пересмотрят свою позицию. Куртулмуш отметил, что два года назад ряд стран выступил против продолжения украинского конфликта. Он также добавил, что наложенные на Россию санкции нанесли ущерб не только по политике, но и по населению. Накануне Куртулмуш прилетал с визитом в Россию. Ранее турецкий политический аналитик Йигит Санер заявил, что президент РФ Владимир Путин эффективно использует свои преимущества перед Западом. По его словам, Россия умело реагирует на вызовы со стороны Запада.