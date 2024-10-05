Общество Главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова умерла 05 октября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 + Татьяна Папорова скончалась в Москве Фото: Союзмультфильм/https://vk.com/soyuzmultfilm Татьяна Папорова, долгое время занимавшая должность главного редактора киностудии «Союзмультфильм», скончалась в Москве. Ей было 82 года. «Татьяна Васильевна умерла в пятницу утром в своей квартире в Останкино», — передает издание «Московский комсомолец». В ноябре ей должно было исполниться 83 года. Папорова проработала на посту главного редактора студии с 2006 года, а до этого внесла значительный вклад в редактирование многих известных советских мультфильмов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Татьяна Папорова, долгое время занимавшая должность главного редактора киностудии «Союзмультфильм», скончалась в Москве. Ей было 82 года. «Татьяна Васильевна умерла в пятницу утром в своей квартире в Останкино», — передает издание «Московский комсомолец». В ноябре ей должно было исполниться 83 года. Папорова проработала на посту главного редактора студии с 2006 года, а до этого внесла значительный вклад в редактирование многих известных советских мультфильмов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям