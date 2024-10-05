Главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова умерла

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Татьяна Папорова скончалась в Москве Фото:

Татьяна Папорова, долгое время занимавшая должность главного редактора киностудии «Союзмультфильм», скончалась в Москве. Ей было 82 года.

«Татьяна Васильевна умерла в пятницу утром в своей квартире в Останкино», — передает издание «Московский комсомолец». В ноябре ей должно было исполниться 83 года. Папорова проработала на посту главного редактора студии с 2006 года, а до этого внесла значительный вклад в редактирование многих известных советских мультфильмов.

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Татьяна Папорова, долгое время занимавшая должность главного редактора киностудии «Союзмультфильм», скончалась в Москве. Ей было 82 года. «Татьяна Васильевна умерла в пятницу утром в своей квартире в Останкино», — передает издание «Московский комсомолец». В ноябре ей должно было исполниться 83 года. Папорова проработала на посту главного редактора студии с 2006 года, а до этого внесла значительный вклад в редактирование многих известных советских мультфильмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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