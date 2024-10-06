Пожар в «Каспийск-Экспо» полностью ликвидирован

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Пожар в "Каспийск-Экспо" ликвидирован, заявили в МЧС (архивное фото)
Пожар в "Каспийск-Экспо" ликвидирован, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

Пожар в выставочном центре «Каспийск-Экспо» в Каспийске полностью ликвидирован. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан. 

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что сотрудники МЧС завершили работы по тушению в 19:00 по местному времени.

6 октября в «Каспийск-Эспо» начался пожар. Площадь возгорания доходила до 700 квадратных метров. Четыре десятка пожарных и 13 единиц техники МЧС участвовали в тушении. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе пожарный.

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Пожар в выставочном центре «Каспийск-Экспо» в Каспийске полностью ликвидирован. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.  «Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что сотрудники МЧС завершили работы по тушению в 19:00 по местному времени. 6 октября в «Каспийск-Эспо» начался пожар. Площадь возгорания доходила до 700 квадратных метров. Четыре десятка пожарных и 13 единиц техники МЧС участвовали в тушении. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе пожарный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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