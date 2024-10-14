Американская корпорация заходит в Казахстан, чтобы вести разведку газа

Национальная компания Казахстана QazaqGaz заключила соглашение с американской корпорацией Chevron о разведке газа в Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Подписано соглашение с компанией Chevron об инвестировании в геологоразведочный блок в Актюбинской области на условии carry-финансирования», — рассказал глава компании QazaqGaz Санжар Жаркешов. Его слова приводит ТАСС.
Помимо этого, Жаркешов отчитался о подписании трех новых соглашений по блокам для геологоразведки, что отражает стремление Казахстана привлечь иностранные инвестиции в связи с ростом потребления газа в экономике страны. В рамках встречи также обсуждалась совместная работа с министерствами энергетики и национальной экономики по повышению инвестиционной привлекательности газовой отрасли.
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