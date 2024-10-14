Американская корпорация заходит в Казахстан, чтобы вести разведку газа

Казахстан подписал соглашение с американской Chevron о разведке газа
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Казахстан подписал соглашение о разведке газа с американской компанией
Казахстан подписал соглашение о разведке газа с американской компанией Фото:

Национальная компания Казахстана QazaqGaz заключила соглашение с американской корпорацией Chevron о разведке газа в Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Подписано соглашение с компанией Chevron об инвестировании в геологоразведочный блок в Актюбинской области на условии carry-финансирования», — рассказал глава компании QazaqGaz Санжар Жаркешов. Его слова приводит ТАСС. 

Помимо этого, Жаркешов отчитался о подписании трех новых соглашений по блокам для геологоразведки, что отражает стремление Казахстана привлечь иностранные инвестиции в связи с ростом потребления газа в экономике страны. В рамках встречи также обсуждалась совместная работа с министерствами энергетики и национальной экономики по повышению инвестиционной привлекательности газовой отрасли.

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Национальная компания Казахстана QazaqGaz заключила соглашение с американской корпорацией Chevron о разведке газа в Актюбинской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. «Подписано соглашение с компанией Chevron об инвестировании в геологоразведочный блок в Актюбинской области на условии carry-финансирования», — рассказал глава компании QazaqGaz Санжар Жаркешов. Его слова приводит ТАСС.  Помимо этого, Жаркешов отчитался о подписании трех новых соглашений по блокам для геологоразведки, что отражает стремление Казахстана привлечь иностранные инвестиции в связи с ростом потребления газа в экономике страны. В рамках встречи также обсуждалась совместная работа с министерствами энергетики и национальной экономики по повышению инвестиционной привлекательности газовой отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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