Родители становятся причиной депрессии у своих детей

Психолог Алексеева: подростки стали чаще жаловаться на родителей

17 октября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Дети все чаще жалуются на своих родителей психологам Фото: Илья Московец © URA.RU Психологи рассказали, что дети все чаще жалуются на своих родителей. Зачастую подростков волнует, что взрослые интересуются только учебой своих детей, а также пытаются навязать быт. Также дети отмечают, что родители ругаются прямо при них, выясняя свои отношения. Это наиболее распространенные проблемы, с которыми подростки приходят к психологу, жалуясь на депрессию, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. «Топ-3 запросов от подростков к психологу. Первое — родители разговаривают дома только про учебу, спрашивают только про оценки. Второе − требования родителей к участию в бытовой жизни и родительские фразы „ты уже взрослый“, „ты должен понимать“, притом что сами взрослые не всегда могут разобраться с собой. Отсюда третья позиция − когда родители выясняют между собой отношения при ребенке», — рассказала психолог Алексеева в разговоре с радио « Спутник ». По словам специалиста, такие ситуации могут способствовать появлению депрессии у детей. Она отметила, что именно в подростковом возрасте у детей начинает проявляться депрессивное состояние. Ранее в Санкт-Петербурге анонсировали открытие центра психологической помощи для подростков и их родителей. В Москве подобные службы уже работают. Медики на днях раскрыли, что магний помогает облегчить симптомы депрессии, действуя на нервно-мышечную возбудимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Психологи рассказали, что дети все чаще жалуются на своих родителей. Зачастую подростков волнует, что взрослые интересуются только учебой своих детей, а также пытаются навязать быт. Также дети отмечают, что родители ругаются прямо при них, выясняя свои отношения. Это наиболее распространенные проблемы, с которыми подростки приходят к психологу, жалуясь на депрессию, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. «Топ-3 запросов от подростков к психологу. Первое — родители разговаривают дома только про учебу, спрашивают только про оценки. Второе − требования родителей к участию в бытовой жизни и родительские фразы „ты уже взрослый“, „ты должен понимать“, притом что сами взрослые не всегда могут разобраться с собой. Отсюда третья позиция − когда родители выясняют между собой отношения при ребенке», — рассказала психолог Алексеева в разговоре с радио «Спутник». По словам специалиста, такие ситуации могут способствовать появлению депрессии у детей. Она отметила, что именно в подростковом возрасте у детей начинает проявляться депрессивное состояние. Ранее в Санкт-Петербурге анонсировали открытие центра психологической помощи для подростков и их родителей. В Москве подобные службы уже работают. Медики на днях раскрыли, что магний помогает облегчить симптомы депрессии, действуя на нервно-мышечную возбудимость.