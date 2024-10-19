Запорожская АЭС сможет обеспечить теплом жителей Энергодара этой зимой

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Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены, станция не будет генерировать электроэнергию
Все шесть энергоблоков Запорожской АЭС отключены, станция не будет генерировать электроэнергию Фото:
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Запорожская АЭС (ЗАЭС) в этот осенне-зимней сезон не сможет генерировать электроэнергию. Все шесть энергоблоков были остановлены в целях безопасности. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что жители Энергодара не останутся без тепла, инфраструктура станции сможет их обогреть.

«На самом деле станция — это уникальный объект, очень много есть вариаций использования этой станции. Исходя из этого, тепло, в принципе, Энергодару будет поставлено, не проблема. <...> Но запускать станцию для электроснабжения мы не можем», — заявил Балицкий, передает ТАСС. По его словам, запустить станцию пока невозможно из-за боевых действий. 

ВСУ уже несколько лет обстреливают Запорожскую АЭС и близлежащий город Энергодар. Ранее в Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности станции, экс-депутата Андрея Короткого. Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал это убийство терактом.

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) в этот осенне-зимней сезон не сможет генерировать электроэнергию. Все шесть энергоблоков были остановлены в целях безопасности. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что жители Энергодара не останутся без тепла, инфраструктура станции сможет их обогреть. «На самом деле станция — это уникальный объект, очень много есть вариаций использования этой станции. Исходя из этого, тепло, в принципе, Энергодару будет поставлено, не проблема. <...> Но запускать станцию для электроснабжения мы не можем», — заявил Балицкий, передает ТАСС. По его словам, запустить станцию пока невозможно из-за боевых действий.  ВСУ уже несколько лет обстреливают Запорожскую АЭС и близлежащий город Энергодар. Ранее в Энергодаре подорвали авто сотрудника безопасности станции, экс-депутата Андрея Короткого. Директор ЗАЭС Юрий Черничук назвал это убийство терактом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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