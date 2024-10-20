20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Жителей Сургута напугал подросток, который рискует жизнью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутян пугает девочка, сидящая на балконе 25-го этажа
Сургутян пугает девочка, сидящая на балконе 25-го этажа Фото:

Сургутяне пожаловались на подростка, который сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа. Их пугает, что действия девочки связаны с риском для жизни.

«Крылова, 53. Подросток сидит на балконе последнего этажа. Ребенок рискует не впервые», — написано в telegram-канале «ЧП Сургут».

Горожане просят родителей обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную беседу с ребенком. Однако в комментариях пишут, что девочка по данному адресу не живет, а просто иногда приходит.

Девочка сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа
Девочка сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа
Фото:

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Сургутяне пожаловались на подростка, который сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа. Их пугает, что действия девочки связаны с риском для жизни. «Крылова, 53. Подросток сидит на балконе последнего этажа. Ребенок рискует не впервые», — написано в telegram-канале «ЧП Сургут». Горожане просят родителей обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную беседу с ребенком. Однако в комментариях пишут, что девочка по данному адресу не живет, а просто иногда приходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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