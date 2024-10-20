Сургутян пугает девочка, сидящая на балконе 25-го этажа
Сургутяне пожаловались на подростка, который сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа. Их пугает, что действия девочки связаны с риском для жизни.
«Крылова, 53. Подросток сидит на балконе последнего этажа. Ребенок рискует не впервые», — написано в telegram-канале «ЧП Сургут».
Горожане просят родителей обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную беседу с ребенком. Однако в комментариях пишут, что девочка по данному адресу не живет, а просто иногда приходит.
Девочка сидит, свесив ноги с балкона 25-го этажа
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