В Тюмени нашли тело пропавшего мужчины

Мужчину две недели искали волонтеры
В Тюменской области нашли тело мужчины, который пропал 7 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Юрков Алексей. Найден, погиб», — указано в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Местоположение мужчины было неизвестно с начала октября.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении.
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