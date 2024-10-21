В Тюмени нашли тело пропавшего мужчины

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Мужчину две недели искали волонтеры
Мужчину две недели искали волонтеры Фото:

В Тюменской области нашли тело мужчины, который пропал 7 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Юрков Алексей. Найден, погиб», — указано в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Местоположение мужчины было неизвестно с начала октября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении.

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В Тюменской области нашли тело мужчины, который пропал 7 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Юрков Алексей. Найден, погиб», — указано в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте». Местоположение мужчины было неизвестно с начала октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропал 18-летний Денис Дашкевич. Парень 10 октября ушел в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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