Свердловский бизнесмен «отмыл» 3,4 млн рублей из тюменского бюджета

Бизнесмен из Екатеринбурга при помощи мошеннической схемы похитил 3,4 млн рублей из бюджета Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В прокуратуре Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации из города Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бизнесмен проводил в Нижнетавдинском районе подрядные работы по ликвидации свалки. Заказчику он передал документы, в которых были прописаны завышенные объемы утилизированных отходов.
В настоящий момент банковский счет обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать нижнетавдинский районный суд.
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