Свердловский бизнесмен «отмыл» 3,4 млн рублей из тюменского бюджета

В Тюменской области за коррупцию будут судить бизнесмена из Екатеринбурга
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Деньги свердловский бизнесмен получил за ликвидацию свалки в Нижнетавдинском районе
Деньги свердловский бизнесмен получил за ликвидацию свалки в Нижнетавдинском районе Фото:

Бизнесмен из Екатеринбурга при помощи мошеннической схемы похитил 3,4 млн рублей из бюджета Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В прокуратуре Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации из города Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бизнесмен проводил в Нижнетавдинском районе подрядные работы по ликвидации свалки. Заказчику он передал документы, в которых были прописаны завышенные объемы утилизированных отходов.

В настоящий момент банковский счет обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать нижнетавдинский районный суд.

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Бизнесмен из Екатеринбурга при помощи мошеннической схемы похитил 3,4 млн рублей из бюджета Нижнетавдинского района Тюменской области. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «В прокуратуре Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации из города Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении. Уточняется, что бизнесмен проводил в Нижнетавдинском районе подрядные работы по ликвидации свалки. Заказчику он передал документы, в которых были прописаны завышенные объемы утилизированных отходов. В настоящий момент банковский счет обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать нижнетавдинский районный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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