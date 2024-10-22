Пермский Политех объяснил, почему отстранит от работы педагогов, не поставивших прививку от кори

Руководство Пермского Политеха (ПНИПУ) объяснило, почему педагоги вуза, которые откажутся поставить прививку от кори, будут отстранены от работы. Как сообщил URA.RU первый проректор Александр Труфанов, университет таким образом исполняет решение Ленинского районного суда. Тот по иску Роспотребнадзора обязал администрацию вуза обеспечить контроль за иммунизацией сотрудников.
«В ПНИПУ было организовано добровольное прохождение вакцинации против кори. По результатам выполнения данного предписания университет уведомил управление Роспотребнадзора. Но ведомство направило в суд иск с требованием обеспечить обязательную вакцинацию профессорско-преподавательского состава. Решение Ленинского районного суда Перми 16 мая 2024 вступило в силу. Также 20 сентября приставы возбудили исполнительное производство, по которому мы обязаны обеспечить контроль за иммунизацией сотрудников ПНИПУ», — пояснил URA.RU Александр Труфанов.
Он также добавил, что в вузе сейчас созданы все необходимые условия для прохождения вакцинации сотрудников. «Работники в возрасте от 18 до 55 лет, должны пройти вакцинацию от кори до 9 января 2025 года. Тех, кто этого не сделает в срок мы будем действительно вынуждены отстранить от работы во исполнение решения суда», — сообщил URA.RU проректор Пермского Политеха.
Ранее URА.RU рассказывало, что руководство ПНИПУ выпустило приказ об обязательной вакцинации своих сотрудников. В документе уточняется, что поставить прививку от кори они могут на территории университета, а в случае отказа будут отстранены от работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!