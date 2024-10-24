Что известно о пожаре в пермском офисе «Единой России»

Мотивы подозреваемых в поджоге пермского офиса единороссов установит следствие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермским единороссам еще предстоит оценить ущерб от пожара (архивное фото)
Пермским единороссам еще предстоит оценить ущерб от пожара (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Перми подожгли офис «Единой России»

Пожар в офисе пермского реготделения «Единой России»

В среду, 23 октября, загорелся офис пермского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Первые сообщения о возгорании в здании на Плеханова, 12 поступили в МЧС в 23:40. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В ведомстве сообщали, что в результате пожара никто не пострадал.

Версия о поджоге

Сразу несколько пермских СМИ сообщили о том, что офис пермских единороссов подожгли коктейлями Молотова. Эту версию не исключил в разговоре с URA.RU и первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев. По его словам, рядом со зданием были обнаружены бутылки с зажигательной жидкостью, а камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек рядом с офисом перед тем, как случился пожар. Предполагаемая ориентировка на возможных поджигателей появилась в Сети утром, 24 октября.

Какой ущерб нанесли злоумышленники

В руководстве регионального отделения «Единой России» рассказали, что в результате пожара выгорел орготдел, который вел работу по учету членов партии и ее сторонников. Были уничтожены документы, компьютерная-и оргтехника, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО.

Задержание подозреваемых

Подозреваемые в поджоге — родные мать и дочь 1970 и 2004 годов рождения. В Пермь они приехали из Гайн, сообщает пермское реготделение партии ЕР в своем telegram-канале. Женщины задержаны, по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Следственным органам предстоит выяснить, что толкнуло пермячек на преступление.

По версии источника URA.RU, за поджог офисного здания женщинам пообещали денежное вознаграждение. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о возможном задержании подозреваемых, а также возбуждении уголовного дела не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в офисе пермского реготделения «Единой России» В среду, 23 октября, загорелся офис пермского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Первые сообщения о возгорании в здании на Плеханова, 12 поступили в МЧС в 23:40. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В ведомстве сообщали, что в результате пожара никто не пострадал. Версия о поджоге Сразу несколько пермских СМИ сообщили о том, что офис пермских единороссов подожгли коктейлями Молотова. Эту версию не исключил в разговоре с URA.RU и первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев. По его словам, рядом со зданием были обнаружены бутылки с зажигательной жидкостью, а камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек рядом с офисом перед тем, как случился пожар. Предполагаемая ориентировка на возможных поджигателей появилась в Сети утром, 24 октября. Какой ущерб нанесли злоумышленники В руководстве регионального отделения «Единой России» рассказали, что в результате пожара выгорел орготдел, который вел работу по учету членов партии и ее сторонников. Были уничтожены документы, компьютерная-и оргтехника, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО. Задержание подозреваемых Подозреваемые в поджоге — родные мать и дочь 1970 и 2004 годов рождения. В Пермь они приехали из Гайн, сообщает пермское реготделение партии ЕР в своем telegram-канале. Женщины задержаны, по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Следственным органам предстоит выяснить, что толкнуло пермячек на преступление. По версии источника URA.RU, за поджог офисного здания женщинам пообещали денежное вознаграждение. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о возможном задержании подозреваемых, а также возбуждении уголовного дела не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...