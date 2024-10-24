Что известно о пожаре в пермском офисе «Единой России»

Пожар в офисе пермского реготделения «Единой России»
В среду, 23 октября, загорелся офис пермского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Первые сообщения о возгорании в здании на Плеханова, 12 поступили в МЧС в 23:40. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В ведомстве сообщали, что в результате пожара никто не пострадал.
Версия о поджоге
Сразу несколько пермских СМИ сообщили о том, что офис пермских единороссов подожгли коктейлями Молотова. Эту версию не исключил в разговоре с URA.RU и первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев. По его словам, рядом со зданием были обнаружены бутылки с зажигательной жидкостью, а камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек рядом с офисом перед тем, как случился пожар. Предполагаемая ориентировка на возможных поджигателей появилась в Сети утром, 24 октября.
Какой ущерб нанесли злоумышленники
В руководстве регионального отделения «Единой России» рассказали, что в результате пожара выгорел орготдел, который вел работу по учету членов партии и ее сторонников. Были уничтожены документы, компьютерная-и оргтехника, а также мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО.
Задержание подозреваемых
Подозреваемые в поджоге — родные мать и дочь 1970 и 2004 годов рождения. В Пермь они приехали из Гайн, сообщает пермское реготделение партии ЕР в своем telegram-канале. Женщины задержаны, по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Следственным органам предстоит выяснить, что толкнуло пермячек на преступление.
По версии источника URA.RU, за поджог офисного здания женщинам пообещали денежное вознаграждение. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию о возможном задержании подозреваемых, а также возбуждении уголовного дела не комментируют.
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