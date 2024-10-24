В Челябинской области стало больше фальшивых купюр большого достоинства

За девять месяцев в Челябинской области выявили на 10 больше фальшивых купюр. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, основная часть поддельных денег пришлась на купюры номиналом в пять тысяч рублей.
«За девять месяцев в банковском секторе региона обнаружено 93 поддельные банкноты. Количество фальшивок незначительно увеличилось. Выявили на 10 штук больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметили в офисе регулятора.
Большую часть фальшивок, 59 штук, составили пятитысячные купюры, также выявлено 26 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. Количество фальшивых банкнот номиналом в две тысячи рублей сократилось. На это обратила внимание заместитель управляющей отделением Наталья Кузьмина.
Количество фальшивок в регионе постепенно растет. Если в подлинности банкноты появились сомнения, специалисты рекомендовали не спешить ей расплачиваться и отнести в любой коммерческий банк, где обязаны провести бесплатную проверку.
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