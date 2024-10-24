24 октября 2024

В Челябинской области стало больше фальшивых купюр большого достоинства

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном злоумышленники подделывают пятитысячные купюры
В основном злоумышленники подделывают пятитысячные купюры Фото:

За девять месяцев в Челябинской области выявили на 10 больше фальшивых купюр. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, основная часть поддельных денег пришлась на купюры номиналом в пять тысяч рублей.

«За девять месяцев в банковском секторе региона обнаружено 93 поддельные банкноты. Количество фальшивок незначительно увеличилось. Выявили на 10 штук больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметили в офисе регулятора.

Большую часть фальшивок, 59 штук, составили пятитысячные купюры, также выявлено 26 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. Количество фальшивых банкнот номиналом в две тысячи рублей сократилось. На это обратила внимание заместитель управляющей отделением Наталья Кузьмина.

Количество фальшивок в регионе постепенно растет. Если в подлинности банкноты появились сомнения, специалисты рекомендовали не спешить ей расплачиваться и отнести в любой коммерческий банк, где обязаны провести бесплатную проверку.

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За девять месяцев в Челябинской области выявили на 10 больше фальшивых купюр. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, основная часть поддельных денег пришлась на купюры номиналом в пять тысяч рублей. «За девять месяцев в банковском секторе региона обнаружено 93 поддельные банкноты. Количество фальшивок незначительно увеличилось. Выявили на 10 штук больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметили в офисе регулятора. Большую часть фальшивок, 59 штук, составили пятитысячные купюры, также выявлено 26 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. Количество фальшивых банкнот номиналом в две тысячи рублей сократилось. На это обратила внимание заместитель управляющей отделением Наталья Кузьмина. Количество фальшивок в регионе постепенно растет. Если в подлинности банкноты появились сомнения, специалисты рекомендовали не спешить ей расплачиваться и отнести в любой коммерческий банк, где обязаны провести бесплатную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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