В Миассе вырастили дайкон «Челябинский метеорит» с розовой мякотью. Фото

30 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дайкон назвали в честь прилетевшего в Челябинскую область метеорита пресс-служба компании «Уральский дачник» В Миассе (Челябинская область) вывели собственный сорт дайкона «Челябинский метеорит» с розовой мякотью внутри. Как URA.RU рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, весь плода достигает 210 граммов. «Сорт отличается от обычного дайкона своей розовой окраской мякоти, которая обрамлена белой кожицей. Он прекрасно подходит для салатов благодаря своему приятному сладкому вкусу и нежной текстуре», — отметил Осинцев. Дайкон имеет высокое содержание клетчатки, солей калия и пектина, которые помогают бороться с образованием камней в почках. Кроме того, он практически не содержит глюкозиды. Вкус без горечи и не вызывает негативных эффектов при употреблении. Новый сорт дайкона «Челябинский метеорит» включили в госреестр РФ в 2021 году. Его авторами стали уральские селекционеры Анатолий Алилуев, Татьяна Левцова, Вадим Федяков, Зоя Чуйкова и Татьяна Штайнерт. Они разработали среднеспелый сорт, период созревания которого составляет 70-75 дней. Урожайность сорта достигает 3,1-3,2 кг на кв метр. Длина плода достигает 10 см. В 2024 году в Миассе вывели новые сорта уральских арбузов. Также в госреестр внесли сорта баклажанов с ароматом грибов и курицы. Плоды созревают за 70-75 дней Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» С одного кв метра можно собрать три килограмма корнеплодов Мякоть имеет нежный розовый окрас Фото: пресс-служба компании «Уральский дачник» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) вывели собственный сорт дайкона «Челябинский метеорит» с розовой мякотью внутри. Как URA.RU рассказал директор компании «Уральский дачник» Константин Осинцев, весь плода достигает 210 граммов. «Сорт отличается от обычного дайкона своей розовой окраской мякоти, которая обрамлена белой кожицей. Он прекрасно подходит для салатов благодаря своему приятному сладкому вкусу и нежной текстуре», — отметил Осинцев. Дайкон имеет высокое содержание клетчатки, солей калия и пектина, которые помогают бороться с образованием камней в почках. Кроме того, он практически не содержит глюкозиды. Вкус без горечи и не вызывает негативных эффектов при употреблении. Новый сорт дайкона «Челябинский метеорит» включили в госреестр РФ в 2021 году. Его авторами стали уральские селекционеры Анатолий Алилуев, Татьяна Левцова, Вадим Федяков, Зоя Чуйкова и Татьяна Штайнерт. Они разработали среднеспелый сорт, период созревания которого составляет 70-75 дней. Урожайность сорта достигает 3,1-3,2 кг на кв метр. Длина плода достигает 10 см. В 2024 году в Миассе вывели новые сорта уральских арбузов. Также в госреестр внесли сорта баклажанов с ароматом грибов и курицы.