Редактора журнала DOXA* объявили в розыск

МВД объявило в розыск редактора издания Doxa (организация признана нежелательной на территории РФ) Дарью Манжуру, следует из базы розыска ведомства. По какой статье УК разыскивается Манжура, не сообщается.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы. Ранее основателя издания Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов, после чего заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, призывах к террористической деятельности, в оправдании терроризма или его пропаганде. Он объявлен в международный розыск, напоминает «Национальная служба новостей».
Интернет-журнал Doxa с 28 февраля 2022 года был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что издание «начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер». В январе 2024 года Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa — чешскую Mnenie media z.s. нежелательной организацией на территории РФ.
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