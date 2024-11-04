Редактора журнала DOXA* объявили в розыск

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Журналистка объявлена в розыск по статье УК
Журналистка объявлена в розыск по статье УК Фото:

МВД объявило в розыск редактора издания Doxa (организация признана нежелательной на территории РФ) Дарью Манжуру, следует из базы розыска ведомства. По какой статье УК разыскивается Манжура, не сообщается. 

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы. Ранее основателя издания Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов, после чего заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, призывах к террористической деятельности, в оправдании терроризма или его пропаганде. Он объявлен в международный розыск, напоминает «Национальная служба новостей». 

Интернет-журнал Doxa с 28 февраля 2022 года был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что издание «начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер». В январе 2024 года Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa — чешскую Mnenie media z.s. нежелательной организацией на территории РФ. 

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МВД объявило в розыск редактора издания Doxa (организация признана нежелательной на территории РФ) Дарью Манжуру, следует из базы розыска ведомства. По какой статье УК разыскивается Манжура, не сообщается.  «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы. Ранее основателя издания Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов, после чего заочно арестовали в России. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, призывах к террористической деятельности, в оправдании терроризма или его пропаганде. Он объявлен в международный розыск, напоминает «Национальная служба новостей».  Интернет-журнал Doxa с 28 февраля 2022 года был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что издание «начиналось как студенческое, но уже давно носит общественно-политический характер». В январе 2024 года Генпрокуратура объявила юрлицо Doxa — чешскую Mnenie media z.s. нежелательной организацией на территории РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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