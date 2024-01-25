Генпрокуратура признала нежелательной организацией в РФ издание DOXA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , ноутбук, интернет, клавиатура, наручники, преступление, мошенничество, запрет интернета, мошенничество в интернете
DOXA было заблокировано в РФ в 2022 году Фото:

Генеральная прокуратура России поддержала решение комиссии Госдумы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Василия Пискарева.

«Признать нежелательной деятельность „Докса“ на территории РФ», — сообщило агентство. После начала СВО издание было заблокировано в стране. По словам депутата, DOXA занимается диверсионной деятельностью в РФ, в том числе, публикует инструкции по поджогам военкоматов и призывает сдаваться в плен ВСУ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура России поддержала решение комиссии Госдумы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Василия Пискарева. «Признать нежелательной деятельность „Докса“ на территории РФ», — сообщило агентство. После начала СВО издание было заблокировано в стране. По словам депутата, DOXA занимается диверсионной деятельностью в РФ, в том числе, публикует инструкции по поджогам военкоматов и призывает сдаваться в плен ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...