Генпрокуратура признала нежелательной организацией в РФ издание DOXA

25 января 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

DOXA было заблокировано в РФ в 2022 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральная прокуратура России поддержала решение комиссии Госдумы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Василия Пискарева. «Признать нежелательной деятельность „Докса“ на территории РФ», — сообщило агентство. После начала СВО издание было заблокировано в стране. По словам депутата, DOXA занимается диверсионной деятельностью в РФ, в том числе, публикует инструкции по поджогам военкоматов и призывает сдаваться в плен ВСУ.

Генеральная прокуратура России поддержала решение комиссии Госдумы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Василия Пискарева. «Признать нежелательной деятельность „Докса“ на территории РФ», — сообщило агентство. После начала СВО издание было заблокировано в стране. По словам депутата, DOXA занимается диверсионной деятельностью в РФ, в том числе, публикует инструкции по поджогам военкоматов и призывает сдаваться в плен ВСУ.