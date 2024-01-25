DOXA было заблокировано в РФ в 2022 году
Генеральная прокуратура России поддержала решение комиссии Госдумы и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания DOXA. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Василия Пискарева.
«Признать нежелательной деятельность „Докса“ на территории РФ», — сообщило агентство. После начала СВО издание было заблокировано в стране. По словам депутата, DOXA занимается диверсионной деятельностью в РФ, в том числе, публикует инструкции по поджогам военкоматов и призывает сдаваться в плен ВСУ.
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