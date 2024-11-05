Врачи из ХМАО запатентовали новый метод лечения переломов ребер

Врачи травмцентра в Сургуте (ХМАО) запатентовали новую методику лечения переломов ребер. Его суть заключается во введении в грудную клетку специального фиксатора, который удерживает ребро в правильном положении, сообщили в окружном правительстве.
«Врачи травмцентра в Сургуте запатентовали методику оперативного лечения переломов ребер. Медики вводят в грудную клетку специальный фиксатор для кости, который не повреждает мягкие ткани, позволяя удерживать ребро в правильном положении», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально»
Благодаря новой методике лечение станет комфортнее. Фиксатор избавит от боли во время дыхания и поможет быстрее восстановиться. Авторами идеи стали завотделением травматологии и ортопедии Сургутского травмцентра Сергей Глиняный и травматолог-ортопед Евгений Петров. В дальнейшем специалисты планируют усовершенствовать инновационный метод.
Ранее URA.RU сообщало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил медиков из ХМАО. Ольге Козловой и Светлане Науменко из Сургутской городской клинической больницы присвоили звание лучшего врача-инфекциониста и лучшей медсестры соответственно.
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