05 ноября 2024

Врачи из ХМАО запатентовали новый метод лечения переломов ребер

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую методику лечения переломов ребер придумали в Сургуте
Новую методику лечения переломов ребер придумали в Сургуте Фото:

Врачи травмцентра в Сургуте (ХМАО) запатентовали новую методику лечения переломов ребер. Его суть заключается во введении в грудную клетку специального фиксатора, который удерживает ребро в правильном положении, сообщили в окружном правительстве. 

«Врачи травмцентра в Сургуте запатентовали методику оперативного лечения переломов ребер. Медики вводят в грудную клетку специальный фиксатор для кости, который не повреждает мягкие ткани, позволяя удерживать ребро в правильном положении», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально»

Благодаря новой методике лечение станет комфортнее. Фиксатор избавит от боли во время дыхания и поможет быстрее восстановиться. Авторами идеи стали завотделением травматологии и ортопедии Сургутского травмцентра Сергей Глиняный и травматолог-ортопед Евгений Петров. В дальнейшем специалисты планируют усовершенствовать инновационный метод.

Ранее URA.RU сообщало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил медиков из ХМАО. Ольге Козловой и Светлане Науменко из Сургутской городской клинической больницы присвоили звание лучшего врача-инфекциониста и лучшей медсестры соответственно. 

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Врачи травмцентра в Сургуте (ХМАО) запатентовали новую методику лечения переломов ребер. Его суть заключается во введении в грудную клетку специального фиксатора, который удерживает ребро в правильном положении, сообщили в окружном правительстве.  «Врачи травмцентра в Сургуте запатентовали методику оперативного лечения переломов ребер. Медики вводят в грудную клетку специальный фиксатор для кости, который не повреждает мягкие ткани, позволяя удерживать ребро в правильном положении», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально» Благодаря новой методике лечение станет комфортнее. Фиксатор избавит от боли во время дыхания и поможет быстрее восстановиться. Авторами идеи стали завотделением травматологии и ортопедии Сургутского травмцентра Сергей Глиняный и травматолог-ортопед Евгений Петров. В дальнейшем специалисты планируют усовершенствовать инновационный метод. Ранее URA.RU сообщало, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко наградил медиков из ХМАО. Ольге Козловой и Светлане Науменко из Сургутской городской клинической больницы присвоили звание лучшего врача-инфекциониста и лучшей медсестры соответственно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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