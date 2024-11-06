Власти Екатеринбурга пожаловались на дефицит чиновников

Экономический директор администрации Екатеринбурга заявил о нехватке чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Прядеин сказал, что политикам, которые уходят все сложнее найти замену
Алексей Прядеин сказал, что политикам, которые уходят все сложнее найти замену Фото:

В администрации Екатеринбурга образовалась нехватка чиновников из-за их ухода в частный сектор, так как там больше зарплаты. Глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин подчеркнул, что ситуация с кадровым составом в органах власти становится все более сложной.

«Кадровая проблема есть в органах власти. Сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают „вымываться“ уже чиновники в реальный сектор. Это становится достаточно серьезной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на 3 года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену», — отметил Прядеин в эфире «Четвертого канала».

В дополнение к проблеме с кадрами, Алексей Прядеин выразил поддержку введению туристического налога в Екатеринбурге. Он уверен, такая мера позволит дополнительно пополнять городскую казну на сумму около 4,5 миллиардов рублей ежегодно.

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В администрации Екатеринбурга образовалась нехватка чиновников из-за их ухода в частный сектор, так как там больше зарплаты. Глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин подчеркнул, что ситуация с кадровым составом в органах власти становится все более сложной. «Кадровая проблема есть в органах власти. Сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают „вымываться“ уже чиновники в реальный сектор. Это становится достаточно серьезной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на 3 года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену», — отметил Прядеин в эфире «Четвертого канала». В дополнение к проблеме с кадрами, Алексей Прядеин выразил поддержку введению туристического налога в Екатеринбурге. Он уверен, такая мера позволит дополнительно пополнять городскую казну на сумму около 4,5 миллиардов рублей ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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