Власти Екатеринбурга пожаловались на дефицит чиновников

В администрации Екатеринбурга образовалась нехватка чиновников из-за их ухода в частный сектор, так как там больше зарплаты. Глава департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин подчеркнул, что ситуация с кадровым составом в органах власти становится все более сложной.
«Кадровая проблема есть в органах власти. Сейчас в реальном секторе зарплата достаточно высокая, начинают „вымываться“ уже чиновники в реальный сектор. Это становится достаточно серьезной проблемой. Когда следующий человек уходит на пенсию, в декрет на 3 года или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену», — отметил Прядеин в эфире «Четвертого канала».
В дополнение к проблеме с кадрами, Алексей Прядеин выразил поддержку введению туристического налога в Екатеринбурге. Он уверен, такая мера позволит дополнительно пополнять городскую казну на сумму около 4,5 миллиардов рублей ежегодно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!