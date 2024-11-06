На челябинском авторынке новые машины снова подорожали

Новые автомобили на авторынке Челябинской области снова прибавили в цене. По данным пресс-службы сервиса «Авто.ру», средняя цена авто достигла 2,92 млн рублей.
«В регионе средние цены на новые автомобили выросли на 0,8% до 2,92 млн рублей. Список самых подорожавших за месяц моделей возглавил Geely Coolray I с ростом 9,8%, до 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авто.ру».
Также среди наиболее подорожавших автомобилей есть Geely Atlas II и Geely Monjaro, которые прибавили в цене 6,5% и 6,1% соответственно. Одновременно с этим среднее время продажи нового автомобиля в октябре сократилось до 30 дней, что стало лучшим показателем за 2024 год.
При этом ряд моделей стали заметно дешевле. Среди них — Chery Tiggo 4 Pro I, средняя цена которого снизилась на 5,2% до 2,2 млн рублей. Снизилась стоимость также и на Chery Tiggo 8 Pro Max I (снижение на 5% до 3,6 млн рублей) и Haval Jolion I (минус 2,9% до 2,4 млн рублей), что привлекло дополнительный интерес покупателей.
Также снизилась цена на автомобили с пробегом. За месяц машины подешевели в среднем на 2,9% до 1,3 млн рублей. Самой подешевевшей моделью стала Volkswagen Golf VI. В среднем авто можно было купить за 828 тысяч рублей, что ниже показателей сентября на 12,8%.
По данным сервиса «Авито Авто», в области по итогам третьего квартала значительно выросли продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом. Продажи таких автомобилей увеличились на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, а средняя цена составила один миллион 390 тысяч рублей. Наиболее популярными моделями в регионе стали 4x4 (Нива), Chevrolet Niva и Kia Sportage.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!