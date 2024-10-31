В Челябинской области в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым продажи внедорожников и кроссоверов с пробегом увеличились на 19%. Средняя цена таких авто составила 1 миллион 390 тысяч рублей, сообщили 31 октября в пресс-служба «Авито Авто».
«В Челябинской области продажи кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в третьем квартале 2024 года выросли на 19% по сравнению со II кварталом, а год к году — на 11,3%. Средняя цена таких автомобилей составила 1 миллион 390 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Наиболее продаваемой моделью SUV в Челябинской области в третьем квартале 2024 года стала 4x4 (Нива). На долю модели пришлось 6,99% продаж. Средняя цена составила 318 тысяч рублей. На втором месте рейтинга — Chevrolet Niva с долей спроса — 4,93% со средней ценой 450 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занимает Kia Sportage с долей спроса 4,4%. Средняя цена автомобиля составляет 1 миллион 670 тысяч рублей. Также в топ-5 по продажам вошли Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
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