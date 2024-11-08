08 ноября 2024

В Прикамье почти на 3 млн подорожали охотничьи угодья с домом на берегу реки

Пермякам предлагают прикупить охотхозяйство в Сивинском округе за 12 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В округе водится водоплавающая дичь
В округе водится водоплавающая дичь Фото:

В Сивинском муниципальном округе Пермского края продается охотхозяйство с домом на берегу реки. Цена объекта выросла почти на три миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе объявлений.

«Предлагается к покупке бизнес — охотхозяйство. Площадь охотничьих угодий — 13 тысяч гектаров. В округе водятся все виды местной фауны. На территории имеются три охотничьи избушки, поля, засеянными зерновыми культурами, которые привлекают кабанов и медведей, солончаки и вышки. Делаются дороги и мосты. Цена — 12 млн рублей», — сообщается в объявлении. В ноябре 2022 года актив был выставлен на продажу за 9,5 млн рублей.

Уточняется, что объект находится в 150 километрах от Перми возле села Кизьва. В стоимость входят: земля, дом с шестью комнатами, залом и кухней на берегу реки, а также крытый двор, баня и гараж. Прилагается и охотхозяйственное соглашение на 49 лет — до 2068 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 миллиона рублей.

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В Сивинском муниципальном округе Пермского края продается охотхозяйство с домом на берегу реки. Цена объекта выросла почти на три миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе объявлений. «Предлагается к покупке бизнес — охотхозяйство. Площадь охотничьих угодий — 13 тысяч гектаров. В округе водятся все виды местной фауны. На территории имеются три охотничьи избушки, поля, засеянными зерновыми культурами, которые привлекают кабанов и медведей, солончаки и вышки. Делаются дороги и мосты. Цена — 12 млн рублей», — сообщается в объявлении. В ноябре 2022 года актив был выставлен на продажу за 9,5 млн рублей. Уточняется, что объект находится в 150 километрах от Перми возле села Кизьва. В стоимость входят: земля, дом с шестью комнатами, залом и кухней на берегу реки, а также крытый двор, баня и гараж. Прилагается и охотхозяйственное соглашение на 49 лет — до 2068 года. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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