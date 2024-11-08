В Прикамье почти на 3 млн подорожали охотничьи угодья с домом на берегу реки

В Сивинском муниципальном округе Пермского края продается охотхозяйство с домом на берегу реки. Цена объекта выросла почти на три миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в популярном сервисе объявлений.
«Предлагается к покупке бизнес — охотхозяйство. Площадь охотничьих угодий — 13 тысяч гектаров. В округе водятся все виды местной фауны. На территории имеются три охотничьи избушки, поля, засеянными зерновыми культурами, которые привлекают кабанов и медведей, солончаки и вышки. Делаются дороги и мосты. Цена — 12 млн рублей», — сообщается в объявлении. В ноябре 2022 года актив был выставлен на продажу за 9,5 млн рублей.
Уточняется, что объект находится в 150 километрах от Перми возле села Кизьва. В стоимость входят: земля, дом с шестью комнатами, залом и кухней на берегу реки, а также крытый двор, баня и гараж. Прилагается и охотхозяйственное соглашение на 49 лет — до 2068 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 миллиона рублей.
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