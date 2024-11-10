США торопятся поставить Украине оружие до вступления Трампа в должность

Салливан: Украина получит 6 млрд долларов до инаугурации Трампа

10 ноября 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Демократы планируют активно убеждать конгресс о необходимости поддержки Украины, заявил Салливан Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация действующего президента США направит Украине финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS. «К 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный конгрессом», — подчеркнул Салливан. Он также отметил, что до официального вступления Трампа в должность, демократы планируют активно убеждать конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно выделить Украине 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа на пост президента, передает RT. Сын Трампа Бэррон на своей странице в соцсети намекнул, что скоро президент Украины Владимир Зеленский останется «без карманных денег». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация действующего президента США направит Украине финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS. «К 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный конгрессом», — подчеркнул Салливан. Он также отметил, что до официального вступления Трампа в должность, демократы планируют активно убеждать конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно выделить Украине 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа на пост президента, передает RT. Сын Трампа Бэррон на своей странице в соцсети намекнул, что скоро президент Украины Владимир Зеленский останется «без карманных денег».