США торопятся поставить Украине оружие до вступления Трампа в должность

Администрация действующего президента США направит Украине финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS.
«К 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный конгрессом», — подчеркнул Салливан. Он также отметил, что до официального вступления Трампа в должность, демократы планируют активно убеждать конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины.
Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно выделить Украине 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа на пост президента, передает RT. Сын Трампа Бэррон на своей странице в соцсети намекнул, что скоро президент Украины Владимир Зеленский останется «без карманных денег».
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