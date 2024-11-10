10 ноября 2024

США торопятся поставить Украине оружие до вступления Трампа в должность

Салливан: Украина получит 6 млрд долларов до инаугурации Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джейк Салливан, stock
Демократы планируют активно убеждать конгресс о необходимости поддержки Украины, заявил Салливан Фото:
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Администрация действующего президента США направит Украине финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS.

«К 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный конгрессом», — подчеркнул Салливан. Он также отметил, что до официального вступления Трампа в должность, демократы планируют активно убеждать конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно выделить Украине 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа на пост президента, передает RT. Сын Трампа Бэррон на своей странице в соцсети намекнул, что скоро президент Украины Владимир Зеленский останется «без карманных денег».

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Администрация действующего президента США направит Украине финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью журналистам телеканала CBS. «К 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный конгрессом», — подчеркнул Салливан. Он также отметил, что до официального вступления Трампа в должность, демократы планируют активно убеждать конгресс в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Как сообщало ранее издание Politico, администрация президента США Джо Байдена намерена экстренно выделить Украине 6 миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа на пост президента, передает RT. Сын Трампа Бэррон на своей странице в соцсети намекнул, что скоро президент Украины Владимир Зеленский останется «без карманных денег».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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