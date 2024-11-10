Кортеж Путина внезапно приехал в Кремль ночью. Видео

11 ноября 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

В выходной день кортеж Путина приехал в Кремль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кортеж президента России Владимира Путина срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 22:19 (мск — прим. URA.RU) в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — говорится в сообщении. С чем связан приезд главы государства на рабочее место не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кортеж президента России Владимира Путина срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 22:19 (мск — прим. URA.RU) в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — говорится в сообщении. С чем связан приезд главы государства на рабочее место не уточняется.