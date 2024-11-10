В выходной день кортеж Путина приехал в Кремль
Кортеж президента России Владимира Путина срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«В 22:19 (мск — прим. URA.RU) в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — говорится в сообщении. С чем связан приезд главы государства на рабочее место не уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.