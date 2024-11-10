10 ноября 2024

Кортеж Путина внезапно приехал в Кремль ночью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , спецмашина, российский флаг, флаг рф, автомобиль, флаг, флаг россии, аурус, aurus, кортеж
В выходной день кортеж Путина приехал в Кремль Фото:

Кортеж президента России Владимира Путина срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«В 22:19 (мск — прим. URA.RU) в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — говорится в сообщении. С чем связан приезд главы государства на рабочее место не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кортеж президента России Владимира Путина срочно приехал в Кремль в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил telegram-канал «Вы слушали Маяк». «В 22:19 (мск — прим. URA.RU) в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — говорится в сообщении. С чем связан приезд главы государства на рабочее место не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...