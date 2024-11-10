Кандидат в канцлеры Германии заявил, что пойдет на переговоры с Путиным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности к телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным при условии его избрания канцлером Германии. Об этом Мерц заявил в беседе с журналистами. По его словам, диалог с российским лидером возможен только только при наличии важного повода и согласия европейских и трансатлантических партнеров.
«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — подчеркнул Мерц, пишет журнал Stern. Однако он также добавил, что не стоит питать иллюзий относительно легкости таких переговоров.
Кроме того, Мерц заявил о своей жесткой позиции в отношении использования немецкого вооружения. Политик указал на необходимость России прекратить атаки в зоне СВО, предупредив о возможности использования немецкого оружия для ударов вглубь России.
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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности к телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным при условии его избрания канцлером Германии. Об этом Мерц заявил в беседе с журналистами. По его словам, диалог с российским лидером возможен только только при наличии важного повода и согласия европейских и трансатлантических партнеров. «Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — подчеркнул Мерц, пишет журнал Stern. Однако он также добавил, что не стоит питать иллюзий относительно легкости таких переговоров. Кроме того, Мерц заявил о своей жесткой позиции в отношении использования немецкого вооружения. Политик указал на необходимость России прекратить атаки в зоне СВО, предупредив о возможности использования немецкого оружия для ударов вглубь России.