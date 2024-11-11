Артамонов предупредил о режиме воздушной опасности в Липецкой области

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, подчеркнув необходимость соблюдения всех мер безопасности.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем официальном telegram-канале.
Подробности и причины объявления этого режима пока неизвестны. Силы противовоздушной обороны Липецкой области были приведены в состояние боевой готовности для предотвращения потенциальной атаки.
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