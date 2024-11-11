Артамонов предупредил о режиме воздушной опасности в Липецкой области

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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, подчеркнув необходимость соблюдения всех мер безопасности.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем официальном telegram-канале.

Подробности и причины объявления этого режима пока неизвестны. Силы противовоздушной обороны Липецкой области были приведены в состояние боевой готовности для предотвращения потенциальной атаки.

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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, подчеркнув необходимость соблюдения всех мер безопасности. «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем официальном telegram-канале. Подробности и причины объявления этого режима пока неизвестны. Силы противовоздушной обороны Липецкой области были приведены в состояние боевой готовности для предотвращения потенциальной атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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