Гражданин Украины сбежал к российским военнослужащим, спасаясь от преследований Территориального центра комплектования (ТЦК). Бойцы ВС РФ заметили беглеца с помощью дрона, после чего сбросили ему рацию и помогли добраться до своих позиций.
«Гражданского заметили российские бойцы с дрона, скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям. Спасаясь от нацистского режима, который хватает всех подряд и гонит на убой, он решил бежать к нашим бойцам», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
По информации источника, мужчине удалось избежать возможной опасности благодаря оперативным действиям российских военных. На данный момент он находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее на Украине стало наблюдаться снижение числа новобранцев, несмотря на усиление мер мобилизации, пишет RT. Попытки ужесточения мобилизационных мер и проведение облав не приносят ожидаемого результата. Раньше сотрудники ТЦК организовывали рейды в малых городах и селах, стремясь минимизировать социальное напряжение, однако теперь призывников ищут даже на массовых мероприятиях в крупных городах.
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