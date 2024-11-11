Украинец сбежал от сотрудников ТЦК на российские позиции. Видео

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Украинец сбежал от сотрудников ТЦК к бойцам ВС РФ
Украинец сбежал от сотрудников ТЦК к бойцам ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Украины сбежал к российским военнослужащим, спасаясь от преследований Территориального центра комплектования (ТЦК). Бойцы ВС РФ заметили беглеца с помощью дрона, после чего сбросили ему рацию и помогли добраться до своих позиций.

«Гражданского заметили российские бойцы с дрона, скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям. Спасаясь от нацистского режима, который хватает всех подряд и гонит на убой, он решил бежать к нашим бойцам», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По информации источника, мужчине удалось избежать возможной опасности благодаря оперативным действиям российских военных. На данный момент он находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Украине стало наблюдаться снижение числа новобранцев, несмотря на усиление мер мобилизации, пишет RT. Попытки ужесточения мобилизационных мер и проведение облав не приносят ожидаемого результата. Раньше сотрудники ТЦК организовывали рейды в малых городах и селах, стремясь минимизировать социальное напряжение, однако теперь призывников ищут даже на массовых мероприятиях в крупных городах.

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Гражданин Украины сбежал к российским военнослужащим, спасаясь от преследований Территориального центра комплектования (ТЦК). Бойцы ВС РФ заметили беглеца с помощью дрона, после чего сбросили ему рацию и помогли добраться до своих позиций. «Гражданского заметили российские бойцы с дрона, скинули ему рацию и помогли безопасно выйти к позициям. Спасаясь от нацистского режима, который хватает всех подряд и гонит на убой, он решил бежать к нашим бойцам», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской Весны». По информации источника, мужчине удалось избежать возможной опасности благодаря оперативным действиям российских военных. На данный момент он находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее на Украине стало наблюдаться снижение числа новобранцев, несмотря на усиление мер мобилизации, пишет RT. Попытки ужесточения мобилизационных мер и проведение облав не приносят ожидаемого результата. Раньше сотрудники ТЦК организовывали рейды в малых городах и селах, стремясь минимизировать социальное напряжение, однако теперь призывников ищут даже на массовых мероприятиях в крупных городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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