Челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
«Возвращаясь с задачи, бойцы 30-го разведывательного батальона, которым Народный фронт помогает гумпомощью, чудом избежали, мягко говоря, неприятностей. В лесу, через который шел путь парней, ВСУ замаскировали гранату», — рассказали в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области.
Бойцам очень помог военный опыт и чутье. Взрывное стройство было обнаружено и обезврежено. Ранее боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил одним выстрелом дрон, который летел к загруженному боеприпасами автомобилю. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился.
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