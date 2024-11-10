10 ноября 2024

Челябинские бойцы СВО обезвредили бомбу в заминированном лесу. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Бойцы обнаружили гранату ВСУ на своем пути Фото:

Челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

«Возвращаясь с задачи, бойцы 30-го разведывательного батальона, которым Народный фронт помогает гумпомощью, чудом избежали, мягко говоря, неприятностей. В лесу, через который шел путь парней, ВСУ замаскировали гранату», — рассказали в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области.

Бойцам очень помог военный опыт и чутье. Взрывное стройство было обнаружено и обезврежено. Ранее боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил одним выстрелом дрон, который летел к загруженному боеприпасами автомобилю. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился.

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Челябинские бойцы обезвредили гранату, которой ВСУ заминировал лес. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта». «Возвращаясь с задачи, бойцы 30-го разведывательного батальона, которым Народный фронт помогает гумпомощью, чудом избежали, мягко говоря, неприятностей. В лесу, через который шел путь парней, ВСУ замаскировали гранату», — рассказали в telegram-канале «Народного фронта» в Челябинской области. Бойцам очень помог военный опыт и чутье. Взрывное стройство было обнаружено и обезврежено. Ранее боец из Челябинской области с позывным Миасс сбил одним выстрелом дрон, который летел к загруженному боеприпасами автомобилю. Снаряд отделился и упал недалеко, а сам дрон разбился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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