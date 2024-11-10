Жительница Челябинска с тяжело больным ребенком нашла помощь в МЧС

Жительница Челябинска со страдающим сахарным диабетом ребенком, оставшиеся на улице без ключей, нашли помощь в МЧС. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства.
«Поздним вечером к челябинским огнеборцам МЧС России за помощью обратились женщина с ребенком. Антонина рассказала, что ключи от квартиры потеряла, мобильный разрядился. Женщина паниковала: ее сын страдает недугом, нужно контролировать уровень сахара в крови», — сообщили в пресс-службе главка.
Женщину не оставили наедине с бедой. Маму с сыном успокоили, обогрели и напоили чаем. Сыну женщины измерили уровень сахара в крови. Гостям пожарной части зарядили телефоны. После этого сын вспомнил, что оставил ключи в потайном кармане куртки.
«Я впервые столкнулась с такой ситуацией. Самое главное, что мы не остались на улице одни», — благодарит спасателей Антонина.
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