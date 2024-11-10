10 ноября 2024

Жительница Челябинска с тяжело больным ребенком нашла помощь в МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оставшиеся на улице без ключей женщина с ребенком нашли помощь в пожарной части
Оставшиеся на улице без ключей женщина с ребенком нашли помощь в пожарной части Фото:

Жительница Челябинска со страдающим сахарным диабетом ребенком, оставшиеся на улице без ключей, нашли помощь в МЧС. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства.

«Поздним вечером к челябинским огнеборцам МЧС России за помощью обратились женщина с ребенком. Антонина рассказала, что ключи от квартиры потеряла, мобильный разрядился. Женщина паниковала: ее сын страдает недугом, нужно контролировать уровень сахара в крови», — сообщили в пресс-службе главка.

Женщину не оставили наедине с бедой. Маму с сыном успокоили, обогрели и напоили чаем. Сыну женщины измерили уровень сахара в крови. Гостям пожарной части зарядили телефоны. После этого сын вспомнил, что оставил ключи в потайном кармане куртки.

«Я впервые столкнулась с такой ситуацией. Самое главное, что мы не остались на улице одни», — благодарит спасателей Антонина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска со страдающим сахарным диабетом ребенком, оставшиеся на улице без ключей, нашли помощь в МЧС. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе регионального главка ведомства. «Поздним вечером к челябинским огнеборцам МЧС России за помощью обратились женщина с ребенком. Антонина рассказала, что ключи от квартиры потеряла, мобильный разрядился. Женщина паниковала: ее сын страдает недугом, нужно контролировать уровень сахара в крови», — сообщили в пресс-службе главка. Женщину не оставили наедине с бедой. Маму с сыном успокоили, обогрели и напоили чаем. Сыну женщины измерили уровень сахара в крови. Гостям пожарной части зарядили телефоны. После этого сын вспомнил, что оставил ключи в потайном кармане куртки. «Я впервые столкнулась с такой ситуацией. Самое главное, что мы не остались на улице одни», — благодарит спасателей Антонина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...