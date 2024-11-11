Киев пытался подкупить российского летчика, чтобы угнать вертолет РЭБ: подробности операции ФСБ

ФСБ объявила о предотвращении попытки украинской военной разведки захватить вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1, принадлежащий Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Благодаря операции контрразведки, которая длилась год, не только удалось избежать угона, но и была получена значимая информация касательно расположения украинских систем противовоздушной обороны и мест размещения ее военных подразделений. Отмечается, что во время вербовки российского летчика украинская разведка обещала отправить его семью на Украину. Подробности операции ФСБ — в материале URA.RU.
Как пытались вербовать российского летчика
Киев пытался завербовать российского летчика. Украинская военная разведка обещала организовать перевозку его семьи на Украину через Молдавию перед угоном вертолета Ми-8МТПР-1. Изначально планировалось, что семья будет вывезена на Украину через Польшу или Латвию. Однако в дальнейшем для сотрудничества по операции по угону вертолета были выбраны молдавские спецслужбы.
«Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами», — сказал летчик на видео, опубликованном ФСБ.
По словам представителя ведомства, для вывоза семьи летчика был выбран альтернативный маршрут. «Транзит через Турцию до Кишинева, а затем на территорию Украины», — подчеркнул оперативник.
Летчик должен был отравить членов экипажа
Российский летчик поделился деталями угона вертолета РЭБ украинской разведкой. Он заявил, что по указанию Киева должен был отравить членов экипажа. По его словам, необходимые для этого вещества и информацию о дозировках предоставил ему некий Сергей, представляющий украинскую сторону. Если бы яд не подействовал, летчику пришлось бы застрелить своих товарищей, пишет RT.
Попытки угонов авиатехники со стороны ВСУ продолжаются
Сотрудник ФСБ заявил в видеообращении, опубликованном спецслужбой, что украинская военная разведка продолжает предпринимать попытки похищения российской авиационной техники. «Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники», — отметил представитель ФСБ.
Украинские спецслужбы готовы убивать граждан РФ
Украинские спецслужбы, получая поддержку от иностранных наставников, в частности из Великобритании, готовы осуществлять убийства граждан России, включая военнослужащих. По словам сотрудника ФСБ, спецслужбы Киева в целях демонстрации своей иллюзорной эффективности и оправдания расходований финансов готовы прибегать к убийствам россиян, включая их отравление.
Спецслужбы Запада перестают сотрудничать с ГУР
Европейские спецслужбы стали осторожнее в плане проведения совместных операций с украинскими коллегами из-за текущей ситуации на Украине. Они опасаются возможного ущерба для своего имиджа.
«С учетом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций, опасаясь имиджевых потерь», — сказал сотрудник ФСБ России.
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