Березники и Соликамск после энергетической блокады снова занесет снегом

На северо-востоке Пермского края на этой неделе вновь ожидаются сильные снегопады. В начале ноября непогода привела к обрыву электропроводов и отключению водоснабжения. Последствия ЧП устраняют до сих пор на территории Березниковского и Соликамского округов. Прогноз синоптиков говорит, что коммунальщикам расслабляться рано.
«Северо-восточные районы, где за первую декаду уже выпало 100-120% от месячной нормы, продолжит засыпать снегом, здесь ожидается еще до 30 мм осадков и более», — сообщается на сайте ГИС центра Пермского университета. По данным метеорологов в среду вечером и в четверг в Прикамье придет потепление, а с ним и осадки. «Теплый фронт принесет очередную порцию снега в основном в северные, а затем в восточные районы края», — отмечают специалисты. Наиболее мощными осадки могут быть в субботу. Вероятно формирование гололедно-изморозевых отложений.
Как ранее рассказывало URA.RU, вечером 2 ноября на севере Пермского края из-за сильного ветра и снежных ливней в ряде территорий оборвало линии электропередач. Во многих населенных пунктах пропал свет, в некоторых домовладениях Березников и Соликамска — вода после выхода из строя водозаборов. О похожих проблемах информировали власти Чердынского округа. 7 ноября на место ЧП отправился зампред правительства Пермского края Андрей Кокорев. Губернатор Прикамья Дмитрия Махонин заявлял, что происходящее в Березниковско-Соликамском энергоузле — на особом контроле властей. 10 ноября энергетикам удалось восстановить подачу питания на водозаборе в Березниках, и как следствие — местные скважины снова были запущены в работу. 11 ноября электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Соликамского городского округа.
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