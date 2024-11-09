09 ноября 2024
08 ноября 2024

Мэр Казаченко: скважины в Березниках работают в штатном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема на водозаборе «Усолка» была ликвидирована
Проблема на водозаборе «Усолка» была ликвидирована Фото:

Энергетики восстановила подачу питания на водозаборе «Усолка» в Березниках (Пермский край), и как следствие — местные скважины снова были запущены в работу. Об этом рассказал окружной глава Алексей Казаченко.

«Аварийная бригада восстановила подачу электропитания, 14 скважин запущены в работу. Давление в системе — 4,8 при нормативе в 5,0», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале. 

По данным на вечер 9 ноября, на территории повторно восстановили электроснабжение в отдаленных пунктах: Таман, Щекино и Гунина. В Разим были направлены бригады Россетей. По словам мэра, из-за прогнозируемых снегопадов на помощь прикамским энергетикам уже спешат коллеги из Владимира, Тольятти и Тамбова.

Ранее в округе начались неполадки с водоснабжением из-за аварийного отключения света на двух водозаборах. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонин, происходящее в Березниковско-Соликамском энергоузле — на особом контроле властей.

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Энергетики восстановила подачу питания на водозаборе «Усолка» в Березниках (Пермский край), и как следствие — местные скважины снова были запущены в работу. Об этом рассказал окружной глава Алексей Казаченко. «Аварийная бригада восстановила подачу электропитания, 14 скважин запущены в работу. Давление в системе — 4,8 при нормативе в 5,0», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.  По данным на вечер 9 ноября, на территории повторно восстановили электроснабжение в отдаленных пунктах: Таман, Щекино и Гунина. В Разим были направлены бригады Россетей. По словам мэра, из-за прогнозируемых снегопадов на помощь прикамским энергетикам уже спешат коллеги из Владимира, Тольятти и Тамбова. Ранее в округе начались неполадки с водоснабжением из-за аварийного отключения света на двух водозаборах. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонин, происходящее в Березниковско-Соликамском энергоузле — на особом контроле властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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