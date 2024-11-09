Мэр Казаченко: скважины в Березниках работают в штатном режиме

Энергетики восстановила подачу питания на водозаборе «Усолка» в Березниках (Пермский край), и как следствие — местные скважины снова были запущены в работу. Об этом рассказал окружной глава Алексей Казаченко.
«Аварийная бригада восстановила подачу электропитания, 14 скважин запущены в работу. Давление в системе — 4,8 при нормативе в 5,0», — написал Алексей Казаченко в своем telegram-канале.
По данным на вечер 9 ноября, на территории повторно восстановили электроснабжение в отдаленных пунктах: Таман, Щекино и Гунина. В Разим были направлены бригады Россетей. По словам мэра, из-за прогнозируемых снегопадов на помощь прикамским энергетикам уже спешат коллеги из Владимира, Тольятти и Тамбова.
Ранее в округе начались неполадки с водоснабжением из-за аварийного отключения света на двух водозаборах. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонин, происходящее в Березниковско-Соликамском энергоузле — на особом контроле властей.
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