В Демпартии нашли способ сделать Камалу Харрис президентом США

Действующему президенту США Джо Байдену следует досрочно покинуть свой пост. Об этом заявил бывший директор по коммуникациям кандидата от Демократической партии Камалы Харрис Джамал Симмонс. Он уверен, что это даст Харрис возможность исполнить обязанности главы государства до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
«Джо Байден был феноменальным президентом, он выполнил так много обещаний, которые он дал. Осталось одно обещание, которое он может выполнить: стать переходной фигурой. Он может уйти с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Харрис президентом Соединенных Штатов», — сказал Симмонс в программе State of the Union на CNN.
Симмонс также подчеркнул, что такие действия позволят демократам подготовить почву для будущих кандидатур и избавят следующую женщину-кандидата от «исторического бремени первой женщины-президента». Он утверждает, что это изменит восприятие обществом действий демократов и поможет ослабить позиции Трампа, связанные с его возможным возвращением к власти.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября и займет пост 47-го президента страны. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года. В то же время Камала Харрис планирует уйти в отставку с поста вице-президента в январе 2025 года, когда ключи от Белого дома будут переданы Трампу. Это станет перерывом в ее 20-летней карьере государственного служащего. О возможных сценариях ее дальнейшей карьеры ведут дискуссии такие издания, как Newsweek и CNN, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.