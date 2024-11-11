СВР: Госдеп США готовит выборы на Украине для устранения Зеленского

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В США прорабатываются варианты устранения Владимира Зеленского в 2025 году
В США прорабатываются варианты устранения Владимира Зеленского в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдеп США занимается подготовкой выборов на Украине в 2025 году с целью устранения украинского лидера Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ. 

«В Госдепе США прорабатывают проведение выборов на Украине в 2025 году для устранения „зарвавшегося“ Зеленского», — передает сообщение СВР ТАСС. Уточняется, что Вашингтон намерен через свои влиятельные агентства на украинской территории инициировать процесс организации выборов.

По предварительной информации, любые кандидатуры должны будут получить одобрение от Государственного департамента США перед тем, как быть официально выдвинутыми на выборы. Также обсуждается возможность проведения президентских и парламентских кампаний на фоне продолжающегося конфликта.

Кроме того, СВР указывает на обсуждения среди финансируемых Западом украинских активистов о создании новой проамериканской партии. По мнению российской разведки, эта партия может играть ключевую роль в предстоящей избирательной кампании, заняв проамериканскую нишу и способствуя реализации интересов Вашингтона на Украине.

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Госдеп США занимается подготовкой выборов на Украине в 2025 году с целью устранения украинского лидера Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.  «В Госдепе США прорабатывают проведение выборов на Украине в 2025 году для устранения „зарвавшегося“ Зеленского», — передает сообщение СВР ТАСС. Уточняется, что Вашингтон намерен через свои влиятельные агентства на украинской территории инициировать процесс организации выборов. По предварительной информации, любые кандидатуры должны будут получить одобрение от Государственного департамента США перед тем, как быть официально выдвинутыми на выборы. Также обсуждается возможность проведения президентских и парламентских кампаний на фоне продолжающегося конфликта. Кроме того, СВР указывает на обсуждения среди финансируемых Западом украинских активистов о создании новой проамериканской партии. По мнению российской разведки, эта партия может играть ключевую роль в предстоящей избирательной кампании, заняв проамериканскую нишу и способствуя реализации интересов Вашингтона на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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