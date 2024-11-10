10 ноября 2024

В челябинском районе установят памятник солдату с дроном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Для памятника уже выделено место Фото:

В селе Толсты Варненского района Челябинской области планируется создать Аллею Славы, где будет установлен памятник бойцу спецоперации, запускающий дрона. Об этом URA.RU рассказал доверенное лицо войсковой части, военнослужащие которой принимают участие в зоне СВО Иван Креслов.

«Аллею Славы в честь героев СВО планируем создать в селе Толсты. Главой сельского поселения выделен земельный участок под данную инициативу. Вдохновляющий проект несомненно будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности», — сообщил Креслов.

Креслов добавил, что проект разработала студия военных художников имени М.Б. Грекова. По их замыслу, в центральной части аллеи на вымощенной площадке располагается высокий постамент, на котором стоит солдат, запускающий дрон. Магнитогорец выразил уверенность, что Аллея станет местом притяжения для жителей региона.

Ракурс будущего памятника с высоты птичьего полета
Ракурс будущего памятника с высоты птичьего полета
Памятник планируют установить на Аллее Славы
Памятник планируют установить на Аллее Славы
Визуализация будущего объекта
Визуализация будущего объекта

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В селе Толсты Варненского района Челябинской области планируется создать Аллею Славы, где будет установлен памятник бойцу спецоперации, запускающий дрона. Об этом URA.RU рассказал доверенное лицо войсковой части, военнослужащие которой принимают участие в зоне СВО Иван Креслов. «Аллею Славы в честь героев СВО планируем создать в селе Толсты. Главой сельского поселения выделен земельный участок под данную инициативу. Вдохновляющий проект несомненно будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности», — сообщил Креслов. Креслов добавил, что проект разработала студия военных художников имени М.Б. Грекова. По их замыслу, в центральной части аллеи на вымощенной площадке располагается высокий постамент, на котором стоит солдат, запускающий дрон. Магнитогорец выразил уверенность, что Аллея станет местом притяжения для жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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