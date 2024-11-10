В селе Толсты Варненского района Челябинской области планируется создать Аллею Славы, где будет установлен памятник бойцу спецоперации, запускающий дрона. Об этом URA.RU рассказал доверенное лицо войсковой части, военнослужащие которой принимают участие в зоне СВО Иван Креслов.
«Аллею Славы в честь героев СВО планируем создать в селе Толсты. Главой сельского поселения выделен земельный участок под данную инициативу. Вдохновляющий проект несомненно будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности», — сообщил Креслов.
Креслов добавил, что проект разработала студия военных художников имени М.Б. Грекова. По их замыслу, в центральной части аллеи на вымощенной площадке располагается высокий постамент, на котором стоит солдат, запускающий дрон. Магнитогорец выразил уверенность, что Аллея станет местом притяжения для жителей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!