Развлечения Культура В челябинском районе установят памятник солдату с дроном. Фото 11 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Для памятника уже выделено место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Толсты Варненского района Челябинской области планируется создать Аллею Славы, где будет установлен памятник бойцу спецоперации, запускающий дрона. Об этом URA.RU рассказал доверенное лицо войсковой части, военнослужащие которой принимают участие в зоне СВО Иван Креслов. «Аллею Славы в честь героев СВО планируем создать в селе Толсты. Главой сельского поселения выделен земельный участок под данную инициативу. Вдохновляющий проект несомненно будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности», — сообщил Креслов. Креслов добавил, что проект разработала студия военных художников имени М.Б. Грекова. По их замыслу, в центральной части аллеи на вымощенной площадке располагается высокий постамент, на котором стоит солдат, запускающий дрон. Магнитогорец выразил уверенность, что Аллея станет местом притяжения для жителей региона. Ракурс будущего памятника с высоты птичьего полета Иван Креслов, vk.com Памятник планируют установить на Аллее Славы Иван Креслов, vk.com Визуализация будущего объекта Иван Креслов, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Толсты Варненского района Челябинской области планируется создать Аллею Славы, где будет установлен памятник бойцу спецоперации, запускающий дрона. Об этом URA.RU рассказал доверенное лицо войсковой части, военнослужащие которой принимают участие в зоне СВО Иван Креслов. «Аллею Славы в честь героев СВО планируем создать в селе Толсты. Главой сельского поселения выделен земельный участок под данную инициативу. Вдохновляющий проект несомненно будет сохранять память о героях СВО и служить символом благодарности», — сообщил Креслов. Креслов добавил, что проект разработала студия военных художников имени М.Б. Грекова. По их замыслу, в центральной части аллеи на вымощенной площадке располагается высокий постамент, на котором стоит солдат, запускающий дрон. Магнитогорец выразил уверенность, что Аллея станет местом притяжения для жителей региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям