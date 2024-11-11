Семьям участников СВО дадут денег на покупку или строительство жилья

Правительство России внесло изменения в государственную программу, которые позволяют молодым участникам спецоперации и их семьям получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Эти меры поддержки направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и одиноких родителей до 35 лет, которые участвуют в СВО.
«Молодые семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке... Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет», — написали в официальном telegram-канале правительства России.
Социальные выплаты предоставляются в размере 30–35% стоимости жилья и могут быть использованы для приобретения квартиры, строительства дома или погашения ипотеки. Право на получение выплат распространяется как на семьи с детьми, так и на родителей без детей, что делает программу доступной для широкого круга участников спецоперации.
Кроме того, правительственная поддержка предоставляется одиноким родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают одного или более детей. Основное условие для получения поддержки — наличие потребности в улучшении жилищных условий семьи.
«Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, защищает будущее нашей Родины», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова передает telegram-канал правительства.
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