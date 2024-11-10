Лобовое ДТП с участием двух грузовиков с полуприцепами произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста 11 ноября утром. В результате аварии помощь врачей потребовалась одному из водителей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло 11 ноября около 11:00 на 1716 километре [Златоустовский городской округ] автодороги М-5 „Москва-Челябинск“. В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительной информации, 31-летний водители грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Dongfend с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя. Последний водители получил травмы. Дорожное полотно в данном месте обработано, добавили в ведомстве.
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