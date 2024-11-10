10 ноября 2024

Водитель пострадал в лобовом ДТП с двумя грузовиками с полуприцепами в Златоусте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Авария произошла возле Златоуста (архивное фото) Фото:

Лобовое ДТП с участием двух грузовиков с полуприцепами произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста 11 ноября утром. В результате аварии помощь врачей потребовалась одному из водителей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 11 ноября около 11:00 на 1716 километре [Златоустовский городской округ] автодороги М-5 „Москва-Челябинск“. В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительной информации, 31-летний водители грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Dongfend с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя. Последний водители получил травмы. Дорожное полотно в данном месте обработано, добавили в ведомстве.

Водитель одного из грузовиков не справился с управлением
Водитель одного из грузовиков не справился с управлением
Дорога в месте аварии была обработана, сообщили в ведомстве
Дорога в месте аварии была обработана, сообщили в ведомстве

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Лобовое ДТП с участием двух грузовиков с полуприцепами произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области около Златоуста 11 ноября утром. В результате аварии помощь врачей потребовалась одному из водителей, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 11 ноября около 11:00 на 1716 километре [Златоустовский городской округ] автодороги М-5 „Москва-Челябинск“. В результате аварии один из водителей получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительной информации, 31-летний водители грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Schmitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Dongfend с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя. Последний водители получил травмы. Дорожное полотно в данном месте обработано, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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