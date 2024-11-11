В связи с угрозой атаки беспилотних летательных аппаратов ВСУ в аэропорту «Гагарин» в Саратове введены ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту „Гагарин“ введены временные ограничения... Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта», — отметил представитель аэропорта в разговоре с РИА Новости.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин ранее указал, что спецслужбы региона приведены в полную готовность из-за полученной от Министрества обороны России информации об угрозе атаки украинских беспилотников. Эти меры предприняты для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.