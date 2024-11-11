В Саратове закрыли аэропорт из-за угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саратовский аэропорт временно закрыли из-за угрозы атаки дронов ВСУ
Саратовский аэропорт временно закрыли из-за угрозы атаки дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В связи с угрозой атаки беспилотних летательных аппаратов ВСУ в аэропорту «Гагарин» в Саратове введены ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту „Гагарин“ введены временные ограничения... Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта», — отметил представитель аэропорта в разговоре с РИА Новости.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин ранее указал, что спецслужбы региона приведены в полную готовность из-за полученной от Министрества обороны России информации об угрозе атаки украинских беспилотников. Эти меры предприняты для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с угрозой атаки беспилотних летательных аппаратов ВСУ в аэропорту «Гагарин» в Саратове введены ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. «В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту „Гагарин“ введены временные ограничения... Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта», — отметил представитель аэропорта в разговоре с РИА Новости. Глава Саратовской области Роман Бусаргин ранее указал, что спецслужбы региона приведены в полную готовность из-за полученной от Министрества обороны России информации об угрозе атаки украинских беспилотников. Эти меры предприняты для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...