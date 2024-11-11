11 ноября 2024

В Перми придумали «авиационный» туристический маршрут

Новая экскурсия покажет пермякам первый аэроплан и испытания новейших двигателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Все об авиации в Перми расскажут на новой экскурсии
Все об авиации в Перми расскажут на новой экскурсии Фото:

В Перми разработали и запустили новый туристический маршрут. На «УЛЕТной экскурсии» желающие смогут увидеть первый пермский аэроплан в музее Василия Каменского, а также посетить станцию, где проходят испытания современные авиационные двигатели. Об этом рассказали в минтуризма Пермского края.

«Новый маршрут полностью посвящен летательным аппаратам, их пилотам и конструкторам. Туристы могут изготовить модель первого самолета, перелетевшего через Ла-Манш, „Блерио 11“, побывать в мемориальном Доме-музее авиатора и поэта Василия Каменского и увидеть загородную испытательную станцию предприятия „ОДК — Пермские моторы“, где испытываются самолетные и газотурбинные двигатели», — сообщается на сайте министерства.

Маршрут пролегает по территории Новых Лядов. Организацией экскурсий занимается администрация поселка. По словам замглавы администрации Татьяны Кудымовой, для продвижения этого и других маршрутов власти планируют открыть туристско-информационный центр.

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В Перми разработали и запустили новый туристический маршрут. На «УЛЕТной экскурсии» желающие смогут увидеть первый пермский аэроплан в музее Василия Каменского, а также посетить станцию, где проходят испытания современные авиационные двигатели. Об этом рассказали в минтуризма Пермского края. «Новый маршрут полностью посвящен летательным аппаратам, их пилотам и конструкторам. Туристы могут изготовить модель первого самолета, перелетевшего через Ла-Манш, „Блерио 11“, побывать в мемориальном Доме-музее авиатора и поэта Василия Каменского и увидеть загородную испытательную станцию предприятия „ОДК — Пермские моторы“, где испытываются самолетные и газотурбинные двигатели», — сообщается на сайте министерства. Маршрут пролегает по территории Новых Лядов. Организацией экскурсий занимается администрация поселка. По словам замглавы администрации Татьяны Кудымовой, для продвижения этого и других маршрутов власти планируют открыть туристско-информационный центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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