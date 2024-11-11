В Перми придумали «авиационный» туристический маршрут

В Перми разработали и запустили новый туристический маршрут. На «УЛЕТной экскурсии» желающие смогут увидеть первый пермский аэроплан в музее Василия Каменского, а также посетить станцию, где проходят испытания современные авиационные двигатели. Об этом рассказали в минтуризма Пермского края.
«Новый маршрут полностью посвящен летательным аппаратам, их пилотам и конструкторам. Туристы могут изготовить модель первого самолета, перелетевшего через Ла-Манш, „Блерио 11“, побывать в мемориальном Доме-музее авиатора и поэта Василия Каменского и увидеть загородную испытательную станцию предприятия „ОДК — Пермские моторы“, где испытываются самолетные и газотурбинные двигатели», — сообщается на сайте министерства.
Маршрут пролегает по территории Новых Лядов. Организацией экскурсий занимается администрация поселка. По словам замглавы администрации Татьяны Кудымовой, для продвижения этого и других маршрутов власти планируют открыть туристско-информационный центр.
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