11 ноября 2024

Где в Екатеринбурге продают красную икру дешевле тысячи рублей: список магазинов

В Екатеринбурге цены на красную икру в супермаркетах достигают 10 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, красная икра
Самая дорогая икра продается в «Гиперболе» за 10,9 тысяч Фото:

В Екатеринбурге зернистую красную икру дешевле одной тысячи рублей можно купить почти во всех популярных магазинах. Корреспондент URA.RU узнал, в каких супермаркетах икра стоит дешевле.

Выгодное предложение есть в «Пятерочке», там баночку икры весом в 90 граммов продают за 499,99 рублей. В «Ленте» 75 граммов икры можно купить за 557,89 рублей, цена с картой магазина будет еще ниже. Самая дорогая икра там стоит 6,5 тысяч рублей за полкило. Примечательно, что икру некоторых производителей можно купить только физически придя в магазин, заказать в интернет-магазине ее не получится.

В «Гиперболе» за 100 граммов икры просят 692 рубля, а за килограмм икры из кеты придется заплатить 10,9 тысяч рублей. В «Магните» представлена икра только за 799,99 рублей, сделана она из горбуши, столько же стоит самая дешевая икра в «Перекрестке».

В магазине «Окей» стоимость лососевой икры варьируется от 1299 до 6899 рублей. Вес самой бюджетной составляет 100 граммов за баночку, а самой дорогой — 400 граммов.

Икра из нерки в Metro продается за 7699 рублей (500 граммов). А из лосося — за 899 рублей (95 граммов).

Поставщики красной икры и других морепродуктов уже предупредили о повышении цен. По их словам, цены вырастут незначительно перед Новым годом.

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В Екатеринбурге зернистую красную икру дешевле одной тысячи рублей можно купить почти во всех популярных магазинах. Корреспондент URA.RU узнал, в каких супермаркетах икра стоит дешевле. Выгодное предложение есть в «Пятерочке», там баночку икры весом в 90 граммов продают за 499,99 рублей. В «Ленте» 75 граммов икры можно купить за 557,89 рублей, цена с картой магазина будет еще ниже. Самая дорогая икра там стоит 6,5 тысяч рублей за полкило. Примечательно, что икру некоторых производителей можно купить только физически придя в магазин, заказать в интернет-магазине ее не получится. В «Гиперболе» за 100 граммов икры просят 692 рубля, а за килограмм икры из кеты придется заплатить 10,9 тысяч рублей. В «Магните» представлена икра только за 799,99 рублей, сделана она из горбуши, столько же стоит самая дешевая икра в «Перекрестке». В магазине «Окей» стоимость лососевой икры варьируется от 1299 до 6899 рублей. Вес самой бюджетной составляет 100 граммов за баночку, а самой дорогой — 400 граммов. Икра из нерки в Metro продается за 7699 рублей (500 граммов). А из лосося — за 899 рублей (95 граммов). Поставщики красной икры и других морепродуктов уже предупредили о повышении цен. По их словам, цены вырастут незначительно перед Новым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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