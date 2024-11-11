Где в Екатеринбурге продают красную икру дешевле тысячи рублей: список магазинов

В Екатеринбурге цены на красную икру в супермаркетах достигают 10 тысяч рублей

12 ноября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Самая дорогая икра продается в «Гиперболе» за 10,9 тысяч Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге зернистую красную икру дешевле одной тысячи рублей можно купить почти во всех популярных магазинах. Корреспондент URA.RU узнал, в каких супермаркетах икра стоит дешевле. Выгодное предложение есть в «Пятерочке», там баночку икры весом в 90 граммов продают за 499,99 рублей. В «Ленте» 75 граммов икры можно купить за 557,89 рублей, цена с картой магазина будет еще ниже. Самая дорогая икра там стоит 6,5 тысяч рублей за полкило. Примечательно, что икру некоторых производителей можно купить только физически придя в магазин, заказать в интернет-магазине ее не получится. В «Гиперболе» за 100 граммов икры просят 692 рубля, а за килограмм икры из кеты придется заплатить 10,9 тысяч рублей. В «Магните» представлена икра только за 799,99 рублей, сделана она из горбуши, столько же стоит самая дешевая икра в «Перекрестке». В магазине «Окей» стоимость лососевой икры варьируется от 1299 до 6899 рублей. Вес самой бюджетной составляет 100 граммов за баночку, а самой дорогой — 400 граммов. Икра из нерки в Metro продается за 7699 рублей (500 граммов). А из лосося — за 899 рублей (95 граммов). Поставщики красной икры и других морепродуктов уже предупредили о повышении цен. По их словам, цены вырастут незначительно перед Новым годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зернистую красную икру дешевле одной тысячи рублей можно купить почти во всех популярных магазинах. Корреспондент URA.RU узнал, в каких супермаркетах икра стоит дешевле. Выгодное предложение есть в «Пятерочке», там баночку икры весом в 90 граммов продают за 499,99 рублей. В «Ленте» 75 граммов икры можно купить за 557,89 рублей, цена с картой магазина будет еще ниже. Самая дорогая икра там стоит 6,5 тысяч рублей за полкило. Примечательно, что икру некоторых производителей можно купить только физически придя в магазин, заказать в интернет-магазине ее не получится. В «Гиперболе» за 100 граммов икры просят 692 рубля, а за килограмм икры из кеты придется заплатить 10,9 тысяч рублей. В «Магните» представлена икра только за 799,99 рублей, сделана она из горбуши, столько же стоит самая дешевая икра в «Перекрестке». В магазине «Окей» стоимость лососевой икры варьируется от 1299 до 6899 рублей. Вес самой бюджетной составляет 100 граммов за баночку, а самой дорогой — 400 граммов. Икра из нерки в Metro продается за 7699 рублей (500 граммов). А из лосося — за 899 рублей (95 граммов). Поставщики красной икры и других морепродуктов уже предупредили о повышении цен. По их словам, цены вырастут незначительно перед Новым годом.